З чим треба пити чай, аби знизити артеріальний тиск: дослідження науковців здивує

Чай. / © unsplash.com

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Вживання шоколаду та чаю може бути корисним для серцево-судинної системи. Сполука флаван-3-оли, що міститься в напої та цих солодощах може допомогти знизити кров'яний тиск.

Про це свідчать результати дослідження європейських вчених, повідомляє Verywellhealth.

У дослідженнях взяли участь дані 5205 осіб з серцево-судинними захворюваннями, гіпертонію, діабет, а також тих, хто не мав жодних з цих захворювань.

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“У людей з підвищеним артеріальним тиском або гіпертензією ступінь зниження тиску був подібним до того, якого можна було б очікувати від спеціальних таблеток”, - розповів професор серцево-судинної медицини в Університеті Суррея Крістіан Хайсс.

З його слів, у людей з низьким кров'яним тиском спостерігалося лише дуже незначне зниження артеріального тиску.

Дієтолог Кевін Парк наголошує, аби відчути користь флаван-3-олів потрібно регулярно додавати до свого раціону продукти, які місять його. Натомість від споживання шоколаду або чаю користь може з’явитися за 4-8 тижнів, згідно з дослідженням.

За словами науковців, середня доза флаван-3-олів, споживана учасниками дослідження, становила близько 500-600 міліграмів на день.

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