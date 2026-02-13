- Дата публікації
З чим у жодному разі не можна їсти рибу: цей продукт убиває її корисні властивості
Фахівці пояснюють, який популярний гарнір здатен зменшити харчову цінність риби та погіршити її засвоєння.
Риба вважається одним із найкорисніших продуктів — вона забезпечує організм білком, омега-3 кислотами та мікроелементами, необхідними для роботи мозку й серця. Але вона може втратити частину своєї цінності, якщо подавати її з неправильними гарнірами. Оскільки деякі продукти уповільнюють засвоєння омега-3, роблять страву важчою для шлунку та навіть змінюють її смакові властивості. І один із них — той, який господині звикли подавати з рибою автоматично.
Який популярний гарнір нівелює всю користь риби
Дієтологи наголошують: рибу не варто поєднувати з крохмалистими гарнірами, особливо з картоплею. Саме таке поєднання страв вважається найпопулярнішим, але водночас — найменш корисним.
Білки риби та крохмалю засвоюються за допомогою різних ферментів, тому за одночасного вживання цих продуктів травна система працює з подвійним навантаженням. У результаті організм витрачає більше часу на переробку їжі, а частина корисних речовин просто не встигає засвоїтися.
Тому, не слід подавати рибу з картопляним пюре, бо такий тандем вважається найменш поживним.
Чому картопля нівелює цінність риби
Під час одночасного перетравлення білків та крохмалю шлунок змушений виробляти ферменти з протилежними функціями. Це сповільнює травлення і створює середовище, у якому омега-3 кислоти засвоюються значно гірше.
Крім того, крохмалистий гарнір утворює на слизовій легку плівку, яка закриває корисні жири всередині та заважає їм засвоюватися.
З чим насправді треба їсти рибу
Щоб отримати максимальну користь від рибних страв, їх краще поєднувати з легкими та нейтральними продуктами. Найвдалішими доповненнями вважаються:
тушковані чи свіжі овочі;
зелень;
лимон та інші цитрусові;
рис або булгур;
оливкова олія та легкі соуси.
Такі варіанти не заважають засвоєнню омега-3 і підтримують відчуття легкості після їжі.