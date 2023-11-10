З цим хитрим способом ви забудете про гниття овочів в холодильнику: свіжість зберігатиметься надовго

Доступний засіб для тих, хто любить заощаджувати і не хоче, щоб в холодильнику швидко псувалися продукти.

Напевно кожен з нас хоча б раз стикався з такою проблемою, коли куплені овочі починали швидко гнити в холодильнику. Здається, що ми тільки вчора принесли свіжі продукти, а вже сьогодні вони стали м'які і навіть вкрилися пліснявою. Це дуже неприємно та ще й економічно невигідно.

Виявляється, є один простий спосіб, який допоможе уникнути гниття овочів. Тепер продукти будуть залишатися свіжими на більш тривалий час. І цей хитромудрий лайфгак пов'язаний з використанням паперових рушників.

Основна причина гниття овочів в холодильнику — надмірна волога. А паперові рушники допоможуть її поглинати. Також вони будуть запобігати утворенню конденсату всередині контейнерів чи пакетів з овочами та фруктами.

Як правильно використовувати паперові рушники для запобігання гниття овочів в холодильнику? Все дуже просто. Якщо ви зазвичай зберігаєте овочі у пакетах, візьміть кілька аркушів паперових рушників, складіть їх, а потім покладіть на дно пакета. За використання контейнерів, складені рушники можна викласти також на дно, а зверху висипати свіжі овочі.

Не забувайте регулярно перевіряти. Як тільки паперові рушники стануть мокрими, їх потрібно замінити. Так ви забезпечите оптимальне поглинання вологи.

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