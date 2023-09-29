З цими продуктами картопля "в мундирі" буде в сто разів смачнішою: кидайте просто до каструлі

Дієтологи повторюють, що картопля "в мундирі" — це найздоровіший спосіб приготування цього овоча. Але багато хто вважає, що така страва не смачна. Виявляється, треба просто знати, як її правильно варити.

Щоб картопля в мундирі мала неймовірний смак, треба додавати до каструлі під час варіння деякі продукти.

Налийте до каструлі воду і доведіть її до кипіння. Щойно на поверхні рідини почнуть з'являтися бульбашки, киньте кілька зубчиків очищенного часнику та стебла кропу (саме стебла — найароматніші).

Лише після цього викладайте до каструлі помиту картоплю. Не забудьте за п'ять хвилин до готовності посолити страву й кинути лавровий лист.

Щойно овочі зваряться, одразу вибирайте їх з води, щоб остудити. Тоді бульби почистяться дуже швидко і просто.

Гарнір із картоплі в мундирі буде набагато апетитнішим, якщо перед подаванням до столу облити його спеціальною заправкою з оливкової олії, подрібненого часнику і нарізаного кропу.

Як зварити картоплю в мундирі в мікрохвильовці

Як зварити картоплю в мундирі в мікрохвильовці / Фото: pixabay.com

Щоб не мати клопіт на кухні під час приготування цієї страви, можна використати мікрохвильову піч. Правила готування доволі прості:

Візьміть 4-5 картоплин приблизно однакового розміру. Ретельно промийте і дайте воді стекти. Помістіть бульби до поліетиленового пакету, зав'яжіть його і пробийте вістрям ножа кілька отворів. Покладіть на термостійку тарілку і поставте до мікрохвильової печі. Встановіть час 13-15 хвилин.

Щойно час мине, вибирайте картоплю — і можете одразу братися до дегустації страви. Таке приготування потребує мінімум часу ф зусиль.

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