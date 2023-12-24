З днем ангела Євгенії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

Сьогодні — день ангела Євгенії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих на ім'я Женя з іменинами.
Цього дня відзначають іменини всі дівчата на ім'я Євгенія (Женя).
Що означає ім'я Євгенія (Женя)?
За походженням жіноче ім'я Євгенія давньогрецьке. Буквальне трактування його значення — "благородна".
Зазвичай в дитинстві Жені досить м'які та сором'язливі. З ними важко встановити контакт, тому що вони самі уникають зближення.
В дорослому віці Євгенія стає працьовитою, цілеспрямованою, старанною. Також жінка може стати більш серйозною і морально стійкою. Однак через страх перед зрадою та обманом вона часто залишається самотньою.
Коли святкувати День ангела Євгенії (Жені)?
Іменини Євгенії 2023-2024 року за православним календарем святкують: 24 грудня, 5 січня, 6 і 19 липня, 30 серпня.
Привітання з іменинами Євгенії (Жені) у віршах і прозі
Вітаю тебе, Євгеніє, з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість та любов. Я бажаю тобі здоров’я, усмішок та миру, а також достатку, натхнення та міцних сил. Обіймаю.
***
Хай Євгенії життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Із Днем ангела Євгенії! Нехай твій небесний покровитель підтримує тебе на кожному кроці. Щастя та злагоди!
***
Я помолюсь за Женю всім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
***
Євгеніє, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане оминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.
Читайте також:
- Ім'я Ганна та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами
- Зачаття праведною Анною Пресвятою: історія, традиції, що не можна робити і сильна молитва