З днем ангела Євгенії: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках

Сьогодні — день ангела Євгенії. Цього дня можна привітати близьких та знайомих на ім'я Женя з іменинами.

Цього дня відзначають іменини всі дівчата на ім'я Євгенія (Женя).

Що означає ім'я Євгенія (Женя)?

За походженням жіноче ім'я Євгенія давньогрецьке. Буквальне трактування його значення — "благородна".

Зазвичай в дитинстві Жені досить м'які та сором'язливі. З ними важко встановити контакт, тому що вони самі уникають зближення.

В дорослому віці Євгенія стає працьовитою, цілеспрямованою, старанною. Також жінка може стати більш серйозною і морально стійкою. Однак через страх перед зрадою та обманом вона часто залишається самотньою.

Коли святкувати День ангела Євгенії (Жені)?

Іменини Євгенії 2023-2024 року за православним календарем святкують: 24 грудня, 5 січня, 6 і 19 липня, 30 серпня.

Привітання з іменинами Євгенії (Жені) у віршах і прозі

Вітаю тебе, Євгеніє, з іменинами. Нехай всюди за тобою йдуть надія, радість та любов. Я бажаю тобі здоров’я, усмішок та миру, а також достатку, натхнення та міцних сил. Обіймаю.

З днем ангела, Женю / Фото: ТСН.ua

***

Хай Євгенії життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

З днем ангела, Женю / Фото: ТСН.ua

***

Із Днем ангела Євгенії! Нехай твій небесний покровитель підтримує тебе на кожному кроці. Щастя та злагоди!

З днем ангела, Женю / Фото: ТСН.ua

***

Я помолюсь за Женю всім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

З днем ангела, Женю / Фото: ТСН.ua

***

Євгеніє, вітаю з Днем ангела! Нехай все погане оминає, а в житті залишаться тільки радість, щастя та здоров’я.

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