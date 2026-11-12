З Днем Державного бюро розслідувань: найкращі привітання у прозі та листівки

Привітання з Днем Державного бюро розслідувань / © pexels.com

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Зібрали нові привітання з Днем ДБР у прозі — для колег, друзів, знайомих і всіх, хто присвятив себе службі в Бюро.

Привітання з Днем ДБР своїми словами

Вітаю з Днем Державного бюро розслідувань! Бажаю впевненості у власних силах, професійної витримки та мудрості у складних ситуаціях. Нехай кожна справа отримує належну оцінку, рішення будуть виваженими, а принципи законності й справедливості залишаються головними орієнтирами у роботі.

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З Днем ДБР! Бажаю міцного здоров’я, добробуту, підтримки близьких і поваги колег. Нехай професійний досвід допомагає знаходити відповіді на найскладніші запитання, а наполегливість і принциповість приносять гідні результати. Мирного неба, сил і нових досягнень!

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Вітаю з професійним святом працівників Державного бюро розслідувань! Нехай у щоденній роботі вистачає терпіння, уважності до деталей і рішучості відстоювати закон. Бажаю чесних партнерів, надійної команди, заслуженого визнання та впевненості в завтрашньому дні.

Офіційні привітання з Днем Державного бюро розслідувань

Щиро вітаємо працівників Державного бюро розслідувань із професійним святом! Ваша діяльність потребує високої відповідальності, принциповості та відданості закону. Бажаємо успішного виконання поставлених завдань, професійного зростання, міцного здоров’я та нових здобутків на службі Україні.

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Прийміть вітання з Днем Державного бюро розслідувань! Нехай професійна компетентність, неупередженість і сумлінність допомагають вам ефективно виконувати службові обов’язки. Бажаємо витримки у непростих обставинах, підтримки колективу, поваги суспільства та благополуччя вашим родинам.

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З нагоди Дня ДБР бажаємо всім працівникам відомства успіхів у професійній діяльності, виважених рішень і результативної роботи. Нехай принципи законності, відповідальності та справедливості залишаються основою кожної справи, а досвід і знання сприяють зміцненню довіри громадян до державних інституцій.

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Листівки з Днем Державного бюро розслідувань

Листівки з Днем Державного бюро розслідувань / © ТСН

Листівки з Днем Державного бюро розслідувань / © ТСН

Листівки з Днем Державного бюро розслідувань / © ТСН

Короткі привітання з Днем ДБР

Якщо потрібно надіслати повідомлення в месенджері або підписати святкову листівку, підійдуть лаконічні побажання.

Вітаю з Днем ДБР! Бажаю професійних успіхів, міцного здоров’я, витримки та справедливих рішень.

З професійним святом! Нехай кожна справа завершується результатом, а поруч завжди будуть надійні люди.

З Днем Державного бюро розслідувань! Бажаю наснаги, принциповості, добробуту та миру.

Щиро вітаю зі святом! Нехай досвід допомагає долати труднощі, а праця приносить гідні результати.

З Днем ДБР! Бажаю сил, професійного зростання, підтримки рідних і поваги колег.

Вітаю з професійним святом! Нехай у роботі завжди знаходиться місце для мудрості, відповідальності та впевненості.

Зі святом працівників ДБР! Бажаю успішної служби, добрих новин і спокою у ваших домівках.

Привітання з Днем ДБР колегам і друзям

Вітаю з Днем Державного бюро розслідувань! Бажаю, щоб професійні виклики допомагали розвиватися, а складні завдання ставали можливістю продемонструвати свої знання та досвід. Нехай у колективі панують взаємоповага й підтримка, а поза роботою завжди вистачає часу на родину, відпочинок і власні мрії.

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З Днем ДБР! Нехай твоя принциповість допомагає відстоювати правильні рішення, а наполегливість веде до поставлених цілей. Бажаю міцного здоров’я, надійних друзів, сімейного затишку та професійних перемог. Нехай у житті буде більше приводів для радості, а всі труднощі вдається долати з гідністю.

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Вітаю з професійним святом! Бажаю тобі впевненості, сил і натхнення для нових звершень. Нехай робота приносить задоволення від досягнутих результатів, колеги завжди підтримують, а близькі дарують тепло й турботу. Здоров’я, благополуччя та мирного неба!

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