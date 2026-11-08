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З Днем десантно-штурмових військ 2026: найкращі привітання для українських десантників у віршах і прозі
8 листопада в Україні святкують День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Це свято воїнів, які виконують складні бойові завдання, демонструють витримку та професіоналізм і захищають країну на найвідповідальніших напрямках.
З нагоди свята рідні, друзі та побратими надсилають військовослужбовцям слова вдячності й підтримки. У цей день хочеться побажати десантникам міцного здоров’я, надійного плеча поруч, успішного виконання завдань і якнайшвидшого повернення додому.
Зібрали оригінальні привітання з Днем ДШВ у віршах і прозі, які можна надіслати близькій людині, опублікувати в соцмережах або доповнити ними святкову листівку.
Привітання з Днем ДШВ у віршах
Ви — гордість нашої країни,
Надійний щит у боротьбі.
Хай вистачає сил і віри,
А доля допоможе вам в путі.
Хай побратими будуть поруч,
Хай обминають небезпеки,
А вдома рідні з нетерпінням
Чекають на обійми теплі!
***
Зі святом, воїне, вітаю!
Здоров’я й мужності бажаю,
Нехай щастить у кожнім дні,
А рідні будуть у теплі.
Хай береже вас небо синє,
Хай перемога прийде в Україну,
І кожен шлях веде додому,
Де люблять, вірять і чекають знову.
***
Десантно-штурмові війська,
Ваша відвага — міцна рука.
Ви за свободу стоїте щоднини,
Захищаєте землю своєї країни.
Хай будуть успішними ваші завдання,
Хай вистачає сил і наснаги,
Хай кожен із вас повернеться живим,
А мир стане спільним майбутнім усім!
Привітання з Днем десантно-штурмових військ у прозі
З Днем ДШВ! Дякую за мужність, стійкість і службу Україні. Бажаю міцного здоров’я, надійних побратимів, вдалих рішень і якомога більше приводів усміхатися. Бережи себе та повертайся додому!
***
Вітаю з Днем Десантно-штурмових військ! Я пишаюся твоєю силою, витримкою та відданістю Україні. Бажаю, щоб поруч завжди були люди, яким можна довіряти, а кожен складний день завершувався добрими новинами. Нехай тебе оберігають доля й ангел-охоронець, а вдома завжди чекають любов і тепло.
***
Друже, зі святом! Бажаю тобі міцного здоров’я, сили духу та впевненості у власних силах. Нехай побратими ніколи не підводять, командування цінує твою роботу, а кожне завдання завершується успішно. Бережи себе, тримайся і пам’ятай: на тебе чекають!
***
Вітаємо військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України з професійним святом! Дякуємо за відвагу, відповідальність і відданість українському народові. Бажаємо міцного здоров’я, витримки, надійного бойового братерства, успіхів у службі та підтримки рідних. Нехай кожен захисник і кожна захисниця матимуть можливість повернутися до своїх близьких.
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У День ДШВ хочу побажати тобі найважливішого: щоб життя берегло тебе на кожному кроці, щоб поруч були вірні побратими, а думки про дім додавали сил. Нехай рідні новини зігрівають серце навіть на відстані, а попереду буде більше спокійних днів, зустрічей і щасливих моментів. Дякую за все, що ти робиш для України. Повертайся додому!
Листівки з Днем десантно-штурмових військ
Короткі привітання з Днем ДШВ для SMS і соцмереж
Якщо потрібно швидко привітати десантника, скористайтеся одним із цих побажань:
З Днем ДШВ! Міцного здоров’я, незламного духу, надійних побратимів і щасливого повернення додому!
Вітаю з професійним святом! Нехай кожен день приносить добрі новини, а поруч завжди будуть ті, хто підтримає.
Зі святом, українські десантники! Дякуємо за мужність, витримку та захист нашої країни. Слава ДШВ і Слава Україні!
Бажаю сил, наснаги, впевненості та успішного виконання всіх завдань. Бережіть себе!
З Днем ДШВ! Нехай здоров’я буде міцним, побратими — надійними, а вдома завжди чекають із любов’ю.
Дякую за службу та відвагу. Бажаю Божого захисту, добрих людей поруч і якнайшвидшої зустрічі з рідними.
Вітаю зі святом! Нехай кожен ваш крок наближає Україну до перемоги, а кожен день дарує надію на мирне майбутнє.