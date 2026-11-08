З Днем десантно-штурмових військ 2026: найкращі привітання для українських десантників у віршах і прозі

З Днем десантно-штурмових військ 2026 / © unsplash.com

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З нагоди свята рідні, друзі та побратими надсилають військовослужбовцям слова вдячності й підтримки. У цей день хочеться побажати десантникам міцного здоров’я, надійного плеча поруч, успішного виконання завдань і якнайшвидшого повернення додому.

Зібрали оригінальні привітання з Днем ДШВ у віршах і прозі, які можна надіслати близькій людині, опублікувати в соцмережах або доповнити ними святкову листівку.

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Привітання з Днем ДШВ у віршах

Ви — гордість нашої країни,

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Надійний щит у боротьбі.

Хай вистачає сил і віри,

А доля допоможе вам в путі.

Хай побратими будуть поруч,

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Хай обминають небезпеки,

А вдома рідні з нетерпінням

Чекають на обійми теплі!

***

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Зі святом, воїне, вітаю!

Здоров’я й мужності бажаю,

Нехай щастить у кожнім дні,

А рідні будуть у теплі.

Хай береже вас небо синє,

Хай перемога прийде в Україну,

І кожен шлях веде додому,

Де люблять, вірять і чекають знову.

***

Десантно-штурмові війська,

Ваша відвага — міцна рука.

Ви за свободу стоїте щоднини,

Захищаєте землю своєї країни.

Хай будуть успішними ваші завдання,

Хай вистачає сил і наснаги,

Хай кожен із вас повернеться живим,

А мир стане спільним майбутнім усім!

Привітання з Днем десантно-штурмових військ у прозі

З Днем ДШВ! Дякую за мужність, стійкість і службу Україні. Бажаю міцного здоров’я, надійних побратимів, вдалих рішень і якомога більше приводів усміхатися. Бережи себе та повертайся додому!

***

Вітаю з Днем Десантно-штурмових військ! Я пишаюся твоєю силою, витримкою та відданістю Україні. Бажаю, щоб поруч завжди були люди, яким можна довіряти, а кожен складний день завершувався добрими новинами. Нехай тебе оберігають доля й ангел-охоронець, а вдома завжди чекають любов і тепло.

***

Друже, зі святом! Бажаю тобі міцного здоров’я, сили духу та впевненості у власних силах. Нехай побратими ніколи не підводять, командування цінує твою роботу, а кожне завдання завершується успішно. Бережи себе, тримайся і пам’ятай: на тебе чекають!

***

Вітаємо військовослужбовців Десантно-штурмових військ Збройних сил України з професійним святом! Дякуємо за відвагу, відповідальність і відданість українському народові. Бажаємо міцного здоров’я, витримки, надійного бойового братерства, успіхів у службі та підтримки рідних. Нехай кожен захисник і кожна захисниця матимуть можливість повернутися до своїх близьких.

***

У День ДШВ хочу побажати тобі найважливішого: щоб життя берегло тебе на кожному кроці, щоб поруч були вірні побратими, а думки про дім додавали сил. Нехай рідні новини зігрівають серце навіть на відстані, а попереду буде більше спокійних днів, зустрічей і щасливих моментів. Дякую за все, що ти робиш для України. Повертайся додому!

Листівки з Днем десантно-штурмових військ

Листівки з Днем десантно-штурмових військ / © ТСН

Листівки з Днем десантно-штурмових військ / © ТСН

Листівки з Днем десантно-штурмових військ / © ТСН

Короткі привітання з Днем ДШВ для SMS і соцмереж

Якщо потрібно швидко привітати десантника, скористайтеся одним із цих побажань:

З Днем ДШВ! Міцного здоров’я, незламного духу, надійних побратимів і щасливого повернення додому!

Вітаю з професійним святом! Нехай кожен день приносить добрі новини, а поруч завжди будуть ті, хто підтримає.

Зі святом, українські десантники! Дякуємо за мужність, витримку та захист нашої країни. Слава ДШВ і Слава Україні!

Бажаю сил, наснаги, впевненості та успішного виконання всіх завдань. Бережіть себе!

З Днем ДШВ! Нехай здоров’я буде міцним, побратими — надійними, а вдома завжди чекають із любов’ю.

Дякую за службу та відвагу. Бажаю Божого захисту, добрих людей поруч і якнайшвидшої зустрічі з рідними.

Вітаю зі святом! Нехай кожен ваш крок наближає Україну до перемоги, а кожен день дарує надію на мирне майбутнє.

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