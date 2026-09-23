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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

З Днем осіннього рівнодення 2026 року: найкращі картинки та привітання

Осінь поступово набирає сили: ранки стають прохолоднішими, листя змінює барви, а сонце дедалі раніше ховається за горизонтом. Саме в цю пору настає особливий момент року — осіннє рівнодення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем осіннього рівнодення 2026 року

Привітання з Днем осіннього рівнодення 2026 року / © pexels.com

У цей день тривалість дня та ночі майже зрівнюється, після чого світла у наших широтах стає дедалі менше. Та осіннє рівнодення можна сприймати не лише як астрономічну подію, а й як красивий символ рівноваги, спокою та переходу до нового сезону.

З нагоди цього дня можна потішити близьких кількома теплими словами. Ми зібрали красиві привітання з Днем осіннього рівнодення, які можна надіслати разом із яскравою осінньою картинкою чи листівкою.

З Днем осіннього рівнодення 2026 — красиві привітання

Вітаю з осіннім рівноденням! Нехай у житті завжди знаходиться місце для гармонії, душевного тепла та світлих думок. Бажаю затишної осені, приємних зустрічей і приводів частіше усміхатися.

***

З Днем осіннього рівнодення! Бажаю залишити всі тривоги позаду та увійти в новий сезон із легким серцем. Нехай осінь буде щедрою на добрі новини, щирих людей і здійснення маленьких та великих мрій.

***

Нехай сьогодні разом із рівновагою дня і ночі прийде внутрішня рівновага. Бажаю сил для важливого, часу для себе та тепла від людей, які поруч. З осіннім рівноденням!

***

Вітаю з особливим днем осені! Нехай за вікном кружляє золоте листя, вдома панують тепло й затишок, а в серці живуть спокій, любов та віра у хороше.

***

З Днем осіннього рівнодення! Бажаю, щоб ця осінь запам’яталася не холодними дощами, а теплими розмовами, приємними несподіванками та моментами, які захочеться берегти в пам’яті.

Картинки з Днем осіннього рівнодення

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Картинки з Днем осіннього рівнодення / © ТСН

Душевні побажання з осіннім рівноденням

Осіннє рівнодення нагадує, що у природі все має свій час. Після довгих літніх днів приходять прохолодні вечори, зелене листя стає золотим, а активний літній ритм поступово змінюється більш спокійним.

***

Нехай цей день стане нагадуванням частіше помічати хороше навколо: сонячний промінь у вікні, аромат ранкової кави, розмову з близькою людиною чи тихий вечір удома.

***

З Днем осіннього рівнодення! Нехай новий сезон принесе душевну рівновагу, натхнення та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю, щоб навіть у найпохмурішу осінню погоду всередині залишалося достатньо власного світла й тепла.

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