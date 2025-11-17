- Дата публікації
З Днем студента 2025 року — теплі привітання в прозі, красиві картинки українською
17 листопада, у день Міжнародного студентів, українська молодь долучається до світової спільноти та святкує власне свято.
В Україні День студента 2025 року офіційно святкують 17 листопада — синхронно з міжнародною спільнотою. Це чудова нагода привітати друзів, рідних чи знайомих, які здобувають освіту у вишах. Побажайте їм легкої і впевненої сесії, доброзичливих викладачів, високих балів та натхнення до навчання. Аби зробити привітання ще приємнішим, можна надіслати яскраву листівку чи теплий текст до Дня студента 2025 року, обравши їх на нашому сайті.
День студента 17 листопада: витоки та сенс свята
Міжнародний день студента має непросту й трагічну історію, що бере початок у період Другої світової війни. Після окупації Чехословаччини німецькими військами 28 жовтня 1939 року в Празі відбувся мирний студентський протест. Під час акції нацисти смертельно поранили студента Яна Оплетала, що сколихнуло академічну спільноту.
Через кілька тижнів, 15 листопада, у столиці знову пройшли демонстрації на його вшанування. Окупаційний режим жорстоко придушив протест: понад тисячу студентів депортували до концтаборів, а 17 листопада було здійснено масові страти.
Саме ці події стали підґрунтям для проголошення 17 листопада Всесвітнім днем студента — днем солідарності, пам’яті та поваги до тих, хто боронив свободу освіти. Відтоді цю дату святкують у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні.
Привітання з Днем студента 2025 року
Вітаю з Днем студента! Бажаю легких заліків, цікавих лекцій, натхнення на нові відкриття та сил на всі великі мрії. Нехай кожен день приносить радість і впевненість у власному шляху.
З Днем студента! Нехай у твоєму житті буде більше яскравих моментів, ніж безсонних ночей над конспектами. Бажаю віри в себе, успіхів у навчанні та справжнього студентського драйву!
Вітаю зі святом молодості, пошуків і натхнення! Нехай навчання дає можливості, люди поруч дарують підтримку, а майбутнє відкриває найкращі перспективи.
З Днем студента! Нехай кожна сесія проходить легко, кожен викладач буде доброзичливим, а кожен залік — успішним. Бажаю мудрості, сил і везіння у всьому.
Вітаю з Днем студента! Бажаю енергії для навчання, мотивації для розвитку й часу для відпочинку. Нехай мрії стають планами, а плани — досягненнями.
Зі святом знань і молодості! Нехай студентські роки стануть найяскравішою сторінкою життя. Бажаю знайти своє покликання, вірних друзів і безліч можливостей.
З Днем студента! Нехай натхнення ніколи не покидає, а знання накопичуються легко й охоче. Успіхів, сміливості та приємних перемог у всіх починаннях!
Зі святом! Бажаю легких лекцій, цікавих предметів, мудрих наставників і приємних пригод. Нехай студентське життя стане стартом до великого добробуту і професійного зростання.
Вітаю з Днем студента! Нехай удача завжди буде поруч, іспити складаються без стресу, а навчання приносить задоволення. Хай кожен день відкриває нові горизонти!
З Днем студента! Бажаю сили волі, жаги до знань, успіху у навчанні та гармонії в душі. Нехай студентські роки стануть фундаментом щасливого майбутнього.