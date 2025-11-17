Привітання з Днем студента 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Реклама

В Україні День студента 2025 року офіційно святкують 17 листопада — синхронно з міжнародною спільнотою. Це чудова нагода привітати друзів, рідних чи знайомих, які здобувають освіту у вишах. Побажайте їм легкої і впевненої сесії, доброзичливих викладачів, високих балів та натхнення до навчання. Аби зробити привітання ще приємнішим, можна надіслати яскраву листівку чи теплий текст до Дня студента 2025 року, обравши їх на нашому сайті.

День студента 17 листопада: витоки та сенс свята

Міжнародний день студента має непросту й трагічну історію, що бере початок у період Другої світової війни. Після окупації Чехословаччини німецькими військами 28 жовтня 1939 року в Празі відбувся мирний студентський протест. Під час акції нацисти смертельно поранили студента Яна Оплетала, що сколихнуло академічну спільноту.

Через кілька тижнів, 15 листопада, у столиці знову пройшли демонстрації на його вшанування. Окупаційний режим жорстоко придушив протест: понад тисячу студентів депортували до концтаборів, а 17 листопада було здійснено масові страти.

Реклама

Саме ці події стали підґрунтям для проголошення 17 листопада Всесвітнім днем студента — днем солідарності, пам’яті та поваги до тих, хто боронив свободу освіти. Відтоді цю дату святкують у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні.

Привітання з Днем студента 2025 року

Вітаю з Днем студента! Бажаю легких заліків, цікавих лекцій, натхнення на нові відкриття та сил на всі великі мрії. Нехай кожен день приносить радість і впевненість у власному шляху.

З Днем студента / © ТСН

З Днем студента! Нехай у твоєму житті буде більше яскравих моментів, ніж безсонних ночей над конспектами. Бажаю віри в себе, успіхів у навчанні та справжнього студентського драйву!

З Днем студента / © ТСН

Вітаю зі святом молодості, пошуків і натхнення! Нехай навчання дає можливості, люди поруч дарують підтримку, а майбутнє відкриває найкращі перспективи.

З Днем студента / © ТСН

З Днем студента! Нехай кожна сесія проходить легко, кожен викладач буде доброзичливим, а кожен залік — успішним. Бажаю мудрості, сил і везіння у всьому.

З Днем студента / © ТСН

Вітаю з Днем студента! Бажаю енергії для навчання, мотивації для розвитку й часу для відпочинку. Нехай мрії стають планами, а плани — досягненнями.

З Днем студента / © ТСН

Зі святом знань і молодості! Нехай студентські роки стануть найяскравішою сторінкою життя. Бажаю знайти своє покликання, вірних друзів і безліч можливостей.

З Днем студента / © ТСН

З Днем студента! Нехай натхнення ніколи не покидає, а знання накопичуються легко й охоче. Успіхів, сміливості та приємних перемог у всіх починаннях!

З Днем студента / © ТСН

Зі святом! Бажаю легких лекцій, цікавих предметів, мудрих наставників і приємних пригод. Нехай студентське життя стане стартом до великого добробуту і професійного зростання.

З Днем студента / © ТСН

Вітаю з Днем студента! Нехай удача завжди буде поруч, іспити складаються без стресу, а навчання приносить задоволення. Хай кожен день відкриває нові горизонти!

З Днем студента / © ТСН