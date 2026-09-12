З Днем українського кіно: найяскравіші привітання у картинках і прозі, які захочеться надіслати кожному

Привітання з Днем українського кіно 2026 року / © pexels.com

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У це свято варто привітати режисерів, акторів, сценаристів, операторів, продюсерів, монтажерів та всіх, хто працює над створенням українського кіно.

Якщо ви шукаєте, що побажати на День українського кіно, ми зібрали для тебе добірку красивих і щирих привітань у прозі, а також короткі побажання, які легко надіслати в повідомленні чи опублікувати у соцмережах.

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Коли святкують День українського кіно

День українського кіно має фіксоване правило щодо дати — його святкують щороку у другу суботу вересня. Професійне свято працівників кінематографії в Україні встановили указом Президента 1996 року.

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Дата щороку змінюється, однак незмінним залишається привід — віддати шану українським кінематографістам та відзначити внесок вітчизняної кіноіндустрії у культурне життя країни.

Привітання з Днем українського кіно у прозі

Вітаю з Днем українського кіно! Бажаю сміливих творчих задумів, цікавих сценаріїв, талановитої команди та глядачів, які щиро цінують вашу працю. Нехай кожна нова стрічка відкриває світові Україну з її культурою, історією та незламним духом!

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Зі святом українського кіно! Нехай у житті завжди буде місце для натхнення, яскравих ідей та творчих експериментів. Бажаю успішних прем’єр, професійного розвитку, гучних перемог і проєктів, якими хочеться пишатися.

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Щиро вітаю з Днем українського кіно! Нехай камера завжди ловить найкращі моменти, сценарії складаються вдало, а кожна історія знаходить свого глядача. Бажаю творчої свободи, сил, наснаги та нових можливостей для розвитку українського кінематографа.

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З Днем українського кіно! Бажаю режисерам — геніальних задумів, акторам — сильних ролей, сценаристам — небанальних історій, операторам — красивих кадрів, а всій кіноіндустрії — розвитку, підтримки та міжнародного визнання. Нехай українське кіно звучить дедалі гучніше!

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Вітаю всіх причетних до створення українського кіно! Бажаю, щоб за кожним творчим задумом стояла сильна команда, за кожною прем’єрою — вдячний глядач, а за кожним успіхом — нові перспективи. Нехай український кінематограф впевнено рухається вперед!

Короткі побажання до Дня українського кіно

З Днем українського кіно! Бажаю натхнення, яскравих ідей та великих творчих перемог!

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Вітаю зі святом! Нехай кожна нова історія перетворюється на справжній кіношедевр!

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З Днем українського кіно! Бажаю талановитої команди, вдалих прем’єр і вдячних глядачів!

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Нехай українське кіно розвивається, дивує та підкорює світ! Зі святом!

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Бажаю творчої свободи, сміливих задумів і ролей, які залишаються в пам’яті назавжди!

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Зі святом українського кінематографа! Нехай попереду буде якомога більше успішних проєктів!

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Бажаю, щоб кожен кадр був особливим, кожна роль — незабутньою, а кожна прем’єра — успішною!

Привітання для акторів

Вітаю з Днем українського кіно! Бажаю яскравих ролей, сильних образів та можливості втілювати на екрані найцікавіші історії. Нехай талант завжди помічають, а кожна нова роль відкриває ще одну грань твоєї майстерності!

Побажання режисерам

Зі святом українського кіно! Бажаю сміливих режисерських рішень, неймовірних сюжетів і команди, з якою можна втілити навіть найамбітніші задумки. Нехай твої фільми знаходять відгук у серцях людей і здобувають заслужене визнання!

Привітання сценаристам

Щиро вітаю з Днем українського кіно! Нехай фантазія ніколи не знає меж, а нові сюжети народжуються легко та захоплюють із першої сторінки. Бажаю історій, які хочеться екранізувати, і фільмів, які хочеться переглядати знову!

Побажання всім працівникам кіноіндустрії

Це свято стосується не лише тих, кого глядач бачить на екрані. Велика кіноісторія створюється спільною роботою десятків людей — від авторів сценарію та режисерів до операторів, костюмерів, художників, монтажерів та продюсерів.

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Вітаємо всіх, хто творить українське кіно! Нехай ваша праця отримує належне визнання, творчі ідеї знаходять підтримку, а кожен новий проєкт стає приводом для професійної гордості. Бажаємо цікавих зйомок, комфортної атмосфери на майданчику, талановитих колег та успішних прем’єр!

Чому українське кіно важливе

Український кінематограф має тривалу історію та є важливою складовою національної культури. Ще наприкінці XIX століття в Україні відбувалися перші кінозйомки: у вересні 1896 року фотограф Альфред Федецький створив у Харкові хронікальні сюжети, а наприкінці того ж року відбувся публічний кіносеанс.

Сьогодні українське кіно продовжує розвиватися та розповідати історії, які допомагають світові краще зрозуміти Україну. Саме тому День українського кіно — це не просто професійне свято, а ще одна можливість підтримати вітчизняних митців і звернути увагу на українські фільми.

Картинки та листівки з Днем українського кіно

Не обов’язково обмежуватися текстовим повідомленням. Красиву картинку з Днем українського кіно можна надіслати у месенджері, опублікувати у сторіс або доповнити нею особисте привітання.

Картинки та листівки з Днем українського кіно / © ТСН

Картинки та листівки з Днем українського кіно / © ТСН

Картинки та листівки з Днем українського кіно / © ТСН

Картинки та листівки з Днем українського кіно / © ТСН

Картинки та листівки з Днем українського кіно / © ТСН

Нехай українське кіно має своє продовження — у нових фільмах, сміливих ідеях, талановитих людях та історіях, які хочеться розповідати всьому світу. З Днем українського кіно!

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