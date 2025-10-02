ТСН у соціальних мережах

З Днем вчителя 2025 року: найкрасивіші і найтепліші привітання в прозі, віршах, листівки до свята

Щороку, у першу неділю жовтня, Україна святкує День вчителя — свято, яке об’єднує всю освітянську спільноту та нагадує про величезний внесок педагогів у формування майбутнього покоління.

Привітання з Днем вчителя 2025 року

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © Фото з відкритих джерел

2025 року це свято набуває особливого значення: у часи змін та викликів роль вчителя як наставника, наставника і джерела натхнення для учнів стає ще більш помітною. У цей день важливо віддати належне тим, хто щодня відкриває світ знань, виховує цінності та допомагає молоді реалізувати свій потенціал.

Привітання з Днем вчителя 2025 року

Вітаю з Днем вчителя! Бажаю натхнення, терпіння та невичерпної енергії. Нехай кожен день приносить радість від досягнень ваших учнів, а серце наповнюється гордістю за їхні успіхи.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Ви вчите світлі мрії в серцях,
Відкриваєте шлях до знань і сміху.
Бажаю радості в житті щодня,
І щастя світлого у кожному кроці.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Дорогий (а) вчителю! У цей святковий день бажаю вам здоров’я, щастя та гармонії в душі. Нехай ваша праця завжди буде оцінена, а кожне слово, сказане учням, залишає світлий слід у їхніх серцях.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

День вчителя настав, прийміть вітання,
За вашу працю — безмежне захоплення.
Нехай здійсняться всі ваші бажання,
А серце гріє учнівнє вдячне сяяння.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Вітаю з Днем вчителя! Нехай кожен ваш день буде сповнений усмішок учнів, теплих слів подяки та приємних несподіванок. Бажаю творчих успіхів і натхнення на нові звершення.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Ви сієте знання, мов сонячне світло,
Учні ростуть під вашим крилом.
Бажаю здоров’я, удачі й тепла,
І щоб життя було яскравим, як весна.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Дорогий (а) вчителю! Дякую за ваш професіоналізм, терпіння та мудрість. Бажаю, щоб ваша робота приносила радість, а вдячні учні були найкращою нагородою за всі ваші зусилля.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Знання даруєте щиро й натхненно,
Ви робите світ мудрішим кожен день.
Нехай буде життя мирним і безтурботним,
А успіх супроводжує вас завжди у шляхах.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

З Днем вчителя! Нехай ваше серце завжди наповнюється гордістю за учнів, а життя буде сповнене яскравих моментів, тепла та душевного спокою. Бажаю, щоб кожен день дарував нові можливості для розвитку і радості.

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Привітання з Днем вчителя 2025 року / © ТСН

Серце ваше вчить, підтримує, гріє,
Учнів своїх ви ніжно ведете.
Бажаю щастя, миру і тепла,
Щоб кожна мить вам радість несла.

