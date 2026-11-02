З якого віку дитину можна залишати вдома саму: поліція та експерти поставили крапку у суперечках

Малюк у ванній / © Credits

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Більшість батьків із нетерпінням чекають моменту, коли їхні діти підростуть і зможуть залишатися вдома самі, поки дорослі відлучаються у справах. Проте багатьох турбує питання: з якого саме віку це дозволено законодавством?

Видання The Daily Mirror опублікувало офіційні роз’яснення британських правоохоронців та експертів з захисту прав дітей.

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Що каже поліція про чіткі вікові межі

На спеціалізованому ресурсі Ask The Police зазначається, що конкретного юридично закріпленого мінімального віку не існує. Рішення повністю покладається на батьків або опікунів.

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Правоохоронці наголошують: керуватися потрібно перш за все здоровим глуздом. Дитина повинна бути достатньо дорослою, аби подбати про себе та правильно відреагувати у разі виникнення надзвичайної ситуації. Залишати маленьку дитину надовго або на ніч — неприпустимо.

Згідно з офіційними застереженнями, якщо батьки залишають дитину без нагляду у спосіб, що може спричинити їй зайві страждання чи шкоду здоров’ю, це вважається правопорушенням і тягне за собою кримінальну відповідальність.

Поради Національної спілки запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC)

Фахівці NSPCC надають чіткі вікові орієнтири:

Немовлята та малюки: Немовлят та дітей до трьох-п’яти років ніколи не можна залишати самих — навіть на кілька хвилин, поки ви вийшли до сусідів чи в магазин.

До 12 років: Діти до 12 років рідко бувають достатньо зрілими, щоб залишатися без нагляду протягом тривалого часу. Експерти наполегливо рекомендують залишати їх із родичами, друзями чи нянями.

Від 12 років і старше: Залишати дитину на тривалий час можна лише тоді, коли і батьки, і сама дитина почуваються повністю впевнено та безпечно.

Чи можна залишити дитину зі старшим братом або сестрою?

Незважаючи на те, що залишати молодших під наглядом старших дітей є поширеною практикою, NSPCC нагадує: якщо доглядачу менше 16 років, юридичну відповідальність за безпеку обох дітей все одно несуть батьки.

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Перш ніж довірити молодшу дитину старшій, варто зважити:

Чи здатні вони вирішувати конфлікти без бійок та агресії. Чи готова старша дитина психологічно і чи погодилася вона взяти на себе таку відповідальність. Чи знає старша дитина, як діяти в разі надзвичайної ситуації, та чи має номери екстрених служб. Чи немає у молодшої дитини складних потреб у догляді, що вимагають обов’язкової присутності дорослого.

Експерти радять спочатку проводити «короткі тренувальні тести» — залишати дітей разом на короткий проміжок часу, перебуваючи неподалік, та поступово збільшувати цей час лише за умови успішного досвіду.

Раніше ми писали про те, як 29-річна мешканка США кинула чотирьох малюків самих удома заради круїзу. Четверо дітей, серед яких немовля та дворічна малеча, провели самі у квартирі кілька днів.

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