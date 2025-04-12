Чому банан краще чистити знизу доверху / © unsplash.com

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Банани завжди в фаворитах завдяки своєму солодкому смаку та м’якій текстурі, але багато хто навіть не здогадується, скільки калорій містить цей фрукт. В Express розповіли, що більшість людей, виявляється, неправильно чистили банани.

Це може здаватися дрібницею, але саме такі щоденні відкриття часто мають велике значення. Хоча багато хто не звертає уваги на те, як очищати банан, варто знати, що це може бути корисно, стверджують експерти.

Бананова шкірка — це цінне джерело клітковини, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, каже директор з охорони здоров’я Healthydietnow.

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Шкірка банана багата на калій, магній, вітамін B6, вітамін C та інші корисні рослинні компоненти. Отже, жодна частина цього фрукта не втрачається даремно!

Може здатися дивним, але правильний спосіб очищення банана — з протилежного кінця, який ми зазвичай вважаємо “дном” або “основою” плода.

Виявляється, що мавпи вже давно використовують цей метод. Хоч ми й вважаємо себе досить розумними, люди часто припускаються помилок, в той час як мавпи завжди діяли правильно.

Вони просто роблять невеликий надріз, стиснувши “низ” банана, і потім очищають його, розділяючи на частини.

Спочатку це може здатися незвичним, але насправді цей спосіб є найбільш ефективним для очищення фрукта.