З якої відстані камера фіксує швидкість автомобіля / © Фото з відкритих джерел

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Водії часто намагаються вгадати, за скільки метрів до камери потрібно знизити швидкість. Однак єдиної відстані для всіх приладів не існує: стаціонарні комплекси та ручні лазерні вимірювачі працюють по-різному. Патрульна поліція України пояснює, що TruCAM може вимірювати швидкість на дистанції до 1200 метрів, тоді як зона роботи стаціонарних систем залежить від конкретної моделі та її налаштувань

На якій відстані працюють різні прилади

Стаціонарні камери автофіксації контролюють визначену ділянку дороги. Вони вимірюють швидкість і фіксують автомобіль у межах робочої зони конкретного комплексу. Тому твердження, що всі такі камери спрацьовують рівно за 100 або 200 метрів, неправильне: відстань залежить від моделі та місця встановлення.

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TruCAM — це портативний лазерний вимірювач, який використовують патрульні. За інформацією Патрульної поліції, він здатен вимірювати швидкість на відстані до 1200 метрів. Це технічна максимальна дальність, а не гарантія, що кожне порушення фіксують саме за кілометр: реальна дистанція залежить від умов і роботи інспектора.

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Чи допоможе різко загальмувати перед камерою

Ні, покладатися на це не варто. Прилад може вже виміряти швидкість, перш ніж водій помітить його або зрозуміє, що саме перед ним встановлено. Різке гальмування також створює небезпеку для автомобілів позаду.

Безпечніше дотримуватися встановленого обмеження на всій ділянці дороги, а не лише безпосередньо біля камери. Якщо водій побачив попереджувальний знак, це нагадування про контроль швидкості, а не сигнал гальмувати в останню мить.

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