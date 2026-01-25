З яких країн краще не купувати каву, і ось чому: рекомендації експертів, які не варто ігнорувати

З яких країн краще не купувати каву / © Pexels

Вибираючи каву, більшість людей звертає увагу на бренд, упаковку та ціну, але майже ніколи — на країну походження зерен. А саме цей фактор часто визначає, яким буде смак напою та наскільки безпечною є кава для здоров’я. Експерти радять бути особливо уважними до продукції з регіонів, де слабкий контроль якості та активно використовуються хімічні препарати для збільшення врожайності.

З яких країн краще не купувати каву

В’єтнам. Один із найбільших експортерів кави у світі, але більшість продукції — це робуста промислової якості. Часто використовуються хімічні добрива та стимулятори росту. Смак такої кави різкий, гіркий, із «порожнім» післясмаком. Індонезія (масовий сегмент). Не вся кава з цієї країни погана, але дешеві партії часто мають проблеми з сушінням і зберіганням. Через вологий клімат зерна можуть набувати затхлого запаху та втрачати свій насичений аромат. Індія. У масовому виробництві широко застосовуються пестициди. Кава часто має плаский смак без глибини та природної солодкості. Китай. Кавова індустрія там лише розвивається, тому контроль якості ще нестабільний. У дешевих сортах трапляється кава з низькими смаковими характеристиками та слабким ароматом. Лаос та Камбоджа. Країни активно нарощують експорт кави, але більша частина зерна вирощується у промислових масштабах без належного контролю ферментації та сушіння. Уганда виробляє багато робусти низької якості. Часто трапляється зерно з дефектами, яке дає різкий і грубий смак.

Чому саме з цих країн кава часто гірша

У більшості з них:

слабкий державний контроль за якістю;

масове використання хімікатів;

орієнтація на кількість, а не на смак;

проблеми зі зберіганням зерна;

мінімальні перевірки перед експортом.

У результаті кава може мати гіркий і різкий присмак, слабкий аромат, сторонній запах, низьку поживну цінність.

З яких країн каву купувати безпечніше

Колумбія.

Бразилія — середній і преміум сегмент.

Ефіопія.

Кенія.

Коста-Рика.

Гватемала.

Там традиції вирощування кави поєднуються з контролем якості та правильними методами обробки зерна.