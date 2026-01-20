З якими речами в жодному разі не можна прати махрові рушники й чому: корисні поради

З чим не можна прати рушники / © Freepik

Махрові рушники асоціюються з комфортом, чистотою та приємними відчуттями після душу. Але часто буває так, що вже після кількох прань вони стають жорсткими, втрачають пухнастість і гірше вбирають воду. Причина майже завжди одна — неправильне «сусідство» в пральній машині. Рушники мають особливу структуру волокон, тому їм потрібні правильні умови прання. Розповідаємо, з якими речами категорично не можна прати рушники.

Одяг із блискавками, гачками та липучками

Такі речі є головними ворогами махрової тканини. Металеві або пластикові елементи чіпляються за петлі рушника, витягують їх і пошкоджують структуру волокон. Навіть одне прання з курткою чи спортивною кофтою на липучках може зробити рушник шорстким і неохайним на вигляд.

Крім того, після такого прання рушники починають швидше зношуватися та втрачають свою пухнастість.

Джинси та грубий денім

Джинсова тканина дуже щільна та важка. Під час прання вона буквально «б’є» по ніжній махрі, стираючи її ворс. Через це рушники стають тоншими, жорсткішими і швидше втрачають здатність добре вбирати вологу.

Також барвники з деніму можуть залишати легкий синюватий або сірий відтінок на світлих рушниках.

Одяг із синтетики

Поліестер, нейлон та інші синтетичні матеріали під час прання виділяють мікрочастинки, які осідають між волокнами махрової тканини. Це робить рушники менш пухнастими, через що вони погано вбирають вологу.

У результаті рушник наче чистий, але відчувається слизьким і не виконує своєї основної функції.

Речі, що сильно линяють

Новий одяг, особливо яскравих кольорів, може зіпсувати рушники за одне прання. Махра швидко вбирає фарбу, і замість білосніжного рушника ви отримаєте плямистий або тьмяний виріб.

Особливо небезпечні червоні, сині та чорні тканини, які ще не пройшли кілька циклів прання.

Спідня білизна та кухонні ганчірки

З точки зору гігієни це одне з найгірших поєднань. Рушники контактують із тілом і обличчям, тому вони мають пратися окремо від речей, на яких накопичується велика кількість бактерій та жирів.

Кухонні ганчірки особливо небезпечні, адже на них часто є залишки їжі та жиру, які можуть осісти у волокнах махри.