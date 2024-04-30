З кожного куща зберете по відру ягід: у травні підживіть смородину цими відходами

Кожен городник має свої перевірені методи й секрети, за допомогою яких можна збільшити урожай у кілька разів. І не останню роль у цьому відіграє підживлення городини, фруктових дерев та ягідних кущів. У травні вже треба робити друге підживлення смородини, і щоб кущі дали велику кількість ягід, досвідчені господарі дають підкормку з картопляного лушпиння. Розповідаємо, як правильно підживити смородину саморобним добривом з картопляних відходів, щоб отримати максимально великий урожай з кожного куща.

Як підживити смородину картопляним лушпинням

У картопляному лушпинні міститься велика кількість мікроелементів – фосфор, залізо, калій, магній, фтор, також крохмаль та глюкоза. Тому воно є ідеальним добривом для смородини. Фтор сприятиме активному росту та розвитку коріння й стимулюватиме рясне цвітіння кущів. Крохмаль, калій та глюкоза посприяють соковитості ягід, зроблять їх більш солодкими. До того ж, таке підживлення екологічно чисте, не шкодить ні кущам, ні ґрунту, від нього лише сама користь.

Підживлювати кущі смородини картопляним лушпинням можна двома способами. Якщо не хочете морочитися з приготуванням добрива, просто розкидайте відходи під кущами і полийте водою. Також можна приготувати настій для підживлення. Візьміть кілограм картопляного лушпиння і залийте трьома літрами гарячої води, дайте настоятися 10 годин. Потім розведіть підживлення відром води і можна поливати кущі.

Щоб у вас завжди було напоготові таке добриво, яким можна підживлювати також полуницю, малину і фруктові дерева, не варто викидати лушпиння. Його можна взимку сушити і збирати до весни. Також підживлювати кущі можна гнилою картоплею, її слід просто прикопати і брати картопляне добриво за потреби.

Чим ще підживити смородину у травні

Для другого підживлення кущів смородини найкращими будуть азот і всі азотовмісткі добрива.

Сульфат калію. Це добриво підходить для поетапного підживлення кущів смородини, його треба вносити на початку травня. В літрі води необхідно розчинити 10 грамів сульфату й полити кущі смородини.

Це добриво підходить для поетапного підживлення кущів смородини, його треба вносити на початку травня. В літрі води необхідно розчинити 10 грамів сульфату й полити кущі смородини. Нітроамофоска. Таке добриво пришвидшить ріст і розвиток кущів смородини. Для підживлення розкидайте під кущем 15 грамів сухої нітроамофоски й рясно полийте теплою, але не гарячою, водою.

Таке добриво пришвидшить ріст і розвиток кущів смородини. Для підживлення розкидайте під кущем 15 грамів сухої нітроамофоски й рясно полийте теплою, але не гарячою, водою. Аміачна селітра. Добриво сприяє швидкому росту ягід, тому в рази збільшить урожай смородини. Щоб підживити кущі, треба розчинити столову ложку селітри в літрі води й полити смородину. Варто пам’ятати, що таке підживлення не слід робити під час дощу чи за надмірної вологості повітря. Оскільки процедура удобрення в таку погоду буде марною.

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