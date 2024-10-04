З кришкою чи без: як правильно варити картоплю, щоб страва вийшла смачною і корисною

Варена картопля — одна з найпростіших страв, які тільки можна знайти. Однак, це лише на перший погляд. Існує кілька важливих секретів приготування цього популярного гарніру.

Виявляється, велике значення має навіть те, чи накриваємо ми каструлю кришкою під час варіння цього овоча, чи ні. Хоча нюанс має незначний вигляд, проте, він досить сильно впливає на смак страви.

Як правильно варити картоплю

Тут не важливо, варите ви картоплю в мундирі чи очищену, дуже важливо накривати каструлю кришкою під час приготування. Так ви зможете бути впевненими, що всі корисні речовини залишаться всередині овоча, тому страва буде надзвичайно корисною для здоров'я.

Ба більше, якщо ви накриєте кришкою каструлю, то це допоможе картоплі швидше зваритися. Однак, не слід закривати ємність надто щільно — залишіть невеликий отвір, щоб звідти виходив пар.

А ще, кажуть кулінари, завдяки закритій кришці овоч рівномірно провариться. Як результат ви отримаєте дуже смачний гарнір, де кожен плід зварився ідеально.

Слід також запам'ятати, що крупні картоплини варяться приблизно 20 хвилин. Спочатку овоч потрібно довести до кипіння на сильному вогні під закритою кришкою, потім зменшити вогонь і злегка привідкрити кришку.

Якщо забути закрити кришку, тоді вся вода швидко википить, картопля розвариться і позбудеться більшості вітамінів.

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