З кришкою чи без: як правильно варити суп — половина кулінарів припускається помилки

Суп — перша страва, яка традиційно готується багатьма українцями на обід. Втім, незважаючи на таку популярність, не всі знають, чи потрібно закривати кришку під час варіння супу.

Насправді, цей момент дуже важливий. Адже від того, чи будете ви варити під закритою кришкою, чи без неї, залежить смак, аромат та консистенція страви.

Приблизно кожен другий кулінар накриває каструлю кришкою, коли варить в ній суп. Але це — поширена помилка.

Справа в тому, що, якщо накрити суп кришкою, кипіння рідини стає більш бурхливим. Через це піднімається суспензія і, як підсумок, суп стає мутним, втрачає свій апетитний зовнішній вигляд.

Тобто, за словами експертів, суп потрібно варити з відкритою кришкою. Проте, такого правила слід дотримуватися далеко не завжди. Існують і винятки.

Зокрема, якщо ви додаєте до суму будь-який м'ясний компонент, його термічне оброблення повинне проходити лише під закритою кришкою. Інакше м'ясо не набуде необхідної м'якості, буде надто жорстким, що погіршить смак усієї страви.

Але, як тільки ви додали до суму з м'ясом овочі, кришку повертати на місце вже не потрібно. Тепер він повинен варитися у відкритому вигляді.

Також під кришкою слід готувати ті супи, які повинні бути густими. Наприклад, популярні сьогодні крем-супи. А ось, якщо ви додаєте до супу тільки овочі і рибу, накривати його кришкою не варто.

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