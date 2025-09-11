Чим помити підлогу, щоб довго була чистою / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Блискуча й бездоганно чиста підлога — мрія кожної господині. Часто навіть після ретельного прибирання на поверхні швидко з’являється пил, а мікроби та бактерії залишаються непомітними оку. Однак є простий і копійчаний спосіб, який допоможе зберегти підлогу ідеально чистою значно довше.

Чим помити підлогу, щоб пил не осідав цілий тиждень, не було вірусів і бактерій

Достатньо додати столову ложку звичайного столового оцту і чайну ложку гліцерину у відро теплої води й вимити цим розчином підлогу.

Оцет розчиняє бруд і жир, навіть у важкодоступних місцях.

Знищує віруси та бактерії, залишаючи поверхню гігієнічно чистою.

Запобігає швидкому осіданню пилу, тому підлога довше виглядає свіжою.

А гліцерин утворює на поверхні невидиму плівку, захищаючи підлогу від бруду.

Після висихання на підлозі залишається лише легке сяяння без різкого запаху.

Які ще ефективні народні методи миття підлоги

Сода й лимонний сік. Суміш харчової соди та кількох крапель лимонного соку чудово очищає плитку та керамічні поверхні. Такий розчин прибирає плями, дезінфікує поверхню й усуває запахи.

Картопляний крохмаль. Додайте у відро з теплою водою 2 столові ложки крохмалю. Після такого миття підлога стає гладкою, без розводів, а дерев’яні покриття набувають природного блиску.

Відвар лушпиння цибулі. Незвичний, але перевірений метод. Відвар цибулиння має антибактеріальні властивості, освіжає колір дерев’яних підлог і допомагає боротися з мікробами.