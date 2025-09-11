- Дата публікації
З кухні, та не сода: ложку у відро — підлога сяятиме чистотою тиждень, не буде пилу та бактерій
Не обов’язково витрачати гроші на дорогі засоби для миття підлоги. Прості й доступні продукти з кухні здатні зробити покриття сяючим і захищеним від пилу та бактерій. А регулярне застосування таких методів допоможе зберегти чистоту й здоровий мікроклімат у вашому домі.
Блискуча й бездоганно чиста підлога — мрія кожної господині. Часто навіть після ретельного прибирання на поверхні швидко з’являється пил, а мікроби та бактерії залишаються непомітними оку. Однак є простий і копійчаний спосіб, який допоможе зберегти підлогу ідеально чистою значно довше.
Чим помити підлогу, щоб пил не осідав цілий тиждень, не було вірусів і бактерій
Достатньо додати столову ложку звичайного столового оцту і чайну ложку гліцерину у відро теплої води й вимити цим розчином підлогу.
Оцет розчиняє бруд і жир, навіть у важкодоступних місцях.
Знищує віруси та бактерії, залишаючи поверхню гігієнічно чистою.
Запобігає швидкому осіданню пилу, тому підлога довше виглядає свіжою.
А гліцерин утворює на поверхні невидиму плівку, захищаючи підлогу від бруду.
Після висихання на підлозі залишається лише легке сяяння без різкого запаху.
Які ще ефективні народні методи миття підлоги
Сода й лимонний сік. Суміш харчової соди та кількох крапель лимонного соку чудово очищає плитку та керамічні поверхні. Такий розчин прибирає плями, дезінфікує поверхню й усуває запахи.
Картопляний крохмаль. Додайте у відро з теплою водою 2 столові ложки крохмалю. Після такого миття підлога стає гладкою, без розводів, а дерев’яні покриття набувають природного блиску.
Відвар лушпиння цибулі. Незвичний, але перевірений метод. Відвар цибулиння має антибактеріальні властивості, освіжає колір дерев’яних підлог і допомагає боротися з мікробами.