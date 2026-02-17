З ким краще жити літнім людям, особливо після 70 років: експерти дали остаточну відповідь

Як жити людям похилого віку / © Freepik

Реклама

Після 70 років питання про те, з ким жити, стає особливо важливим. У цей період людина потребує не лише фізичної безпеки, а й емоційної підтримки, стабільності та щоденного відчуття потрібності. Науковці й соціальні експерти неодноразово досліджували, як різні формати проживання впливають на здоров’я людей похилого віку. І результат виявився доволі однозначним: є кілька варіантів, які значно підвищують якість життя, а один із них фахівці називають найкращим.

Життя поруч із дорослими дітьми — оптимальний варіант

За статистикою, літні люди, які проживають або поруч, або разом із дорослими дітьми, мають:

нижчий рівень стресу;

кращу когнітивну активність;

регулярніше харчування;

менше випадків госпіталізації.

Життя поруч із дітьми — це не завжди в одній квартирі. Часто ідеальним варіантом є окреме житло по сусідству або в одному будинку. Людина зберігає свободу, але має допомогу на відстані витягнутої руки.

Реклама

Спільне проживання з однолітком або другом

Якщо немає близьких родичів або не хочеться втрачати незалежність, чудовою альтернативою є проживання з другом або подругою.

Переваги:

постійне живе спілкування;

підтримка в побуті;

відсутність відчуття самотності, яке після 70 особливо небезпечне, бо підвищує ризик деменції та депресії.

Багато літніх людей, які вибирають цей варіант, зберігають активність довше, оскільки часто виходять за межі дому, гуляють на свіжому повітрі, разом готують і планують щось нове.

Проживання самостійно — можливе, але з умовами

Деякі люди після 70 чудово впорюються самі, але експерти наголошують:

Реклама

потрібна безпека в домі — поручні, гарне освітлення, аптечка, зручний телефон;

щоденні соціальні контакти;

регулярні відвідування родичами або соціальними працівниками.

Самостійне життя підходить лише тим, хто має хороший стан здоров’я і не страждає на когнітивні порушення.

З ким усе ж краще жити літнім людям: висновок експертів

Необов’язково жити з дітьми у спільній квартирі. Ідеальний варіант — окреме житло на одній території, в одному будинку або на дуже близькій відстані. Чому саме так: