Привітання з Міжнародним днем чоловіків / © pexels.com

Реклама

У цей день можна привітати коханого, чоловіка, батька, брата, друга чи колегу. Для цього підійдуть теплі слова, щирі побажання або святкова листівка. Якщо ви ще не визначилися з привітанням, пропонуємо добірку красивих слів і віршів до Міжнародного дня чоловіків 2026.

Привітання з Міжнародним днем чоловіків своїми словами

Вітаю з Міжнародним днем чоловіків! Бажаю міцного здоров’я, сил для нових звершень і впевненості у власних рішеннях. Нехай поруч завжди будуть люди, які підтримують, цінують і надихають. Бажаю фінансового достатку, родинного затишку та якомога більше приводів для радості!

Реклама

***

Реклама

Зі святом! Нехай у житті вистачає можливостей для здійснення найсміливіших планів, а кожна перешкода стає досвідом, який допомагає рухатися вперед. Бажаю надійних друзів, взаємного кохання, успіхів у роботі та спокою вдома. Нехай здоров’я буде міцним, а настрій — чудовим!

***

Вітаю з Днем чоловіків! Бажаю завжди знаходити сили для важливих справ, мудрості для непростих рішень і часу для того, що приносить задоволення. Нехай робота винагороджується гідними результатами, мрії поступово стають реальністю, а близькі люди дарують тепло й турботу.

***

Реклама

З Міжнародним днем чоловіків! Бажаю, щоб кожен день приносив хороші новини, цікаві можливості та приємні зустрічі. Нехай у справах супроводжує удача, у серці живе любов, а вдома завжди чекають ті, заради кого хочеться досягати більшого.

Листівки до Дня чоловіків

Листівки до Дня чоловіків / © ТСН

Листівки до Дня чоловіків / © ТСН

Листівки до Дня чоловіків / © ТСН

Листівки до Дня чоловіків / © ТСН

Листівки до Дня чоловіків / © ТСН

Красиві привітання з Днем чоловіків у віршах

Нехай життя дарує перемоги,

Відкриті будуть всі шляхи й дороги.

Здоров’я, сил, достатку і тепла,

Реклама

Щоб доля щедро радість принесла!

***

Хай здійснюються бажання і мета,

Хай поруч буде дружба золота.

Любові, щастя, миру у родині,

І тільки добрих змін у кожній днині!

***

Сьогодні щиро я вітаю,

Усього кращого бажаю!

Здоров’я, радості, наснаги,

У справах успіху й поваги.

Хай буде поруч вірний друг,

А щастя не минає круг.

Хай кожен день несе добро,

А в серці завжди буде тепло!

***

Для тебе — щастя і достатку,

Нехай у справах все буде гладко.

Хай мрії здійснюються щоднини,

А поруч будуть рідні люди й друзі.

Бажаю сили, віри і тепла,

Щоб доля щедрою завжди була.

Нехай здоров’я не підводить,

А успіх за тобою всюди ходить!

Привітання з Міжнародним днем чоловіків для коханого

Коханий, вітаю тебе зі святом! Дякую за твою турботу, підтримку, спільні плани та всі моменти, які роблять наше життя особливим. Бажаю тобі здоров’я, натхнення, професійних успіхів і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай у тебе завжди вистачає сил на нові досягнення, а я буду поруч, щоб радіти кожній твоїй перемозі. Люблю тебе!

***

Мій дорогий, з Днем чоловіків! Бажаю тобі впевнено йти до своїх цілей, ніколи не сумніватися у власних можливостях і завжди знаходити час для відпочинку. Нехай кожен день приносить щось хороше, робота надихає, а вдома на тебе чекають любов, затишок і мої обійми.

Побажання з Днем чоловіків для батька

Тату, вітаю тебе з Міжнародним днем чоловіків! Дякую за твою мудрість, добрі поради та підтримку, яку я відчуваю навіть на відстані. Бажаю тобі міцного здоров’я, довгих щасливих років, душевного спокою та приємних подій. Нехай кожен день буде наповнений увагою близьких, а всі турботи залишаються позаду.

***

Зі святом, тату! Бажаю тобі сил, бадьорості, гарного настрою та міцного здоров’я. Нехай у житті буде більше приводів пишатися своїми досягненнями, частіше збирається вся родина, а кожен новий день приносить радість. Дякую, що ти є!

Короткі привітання з Днем чоловіків для SMS

Якщо хочеться привітати чоловіка лаконічно, можна скористатися такими побажаннями:

З Міжнародним днем чоловіків! Міцного здоров’я, впевненості, достатку та здійснення всіх задумів!

Бажаю завжди мати сили для нових перемог, надійних людей поруч і щастя в кожному дні!

Зі святом! Нехай удача супроводжує у справах, любов зігріває серце, а здоров’я ніколи не підводить!

Бажаю фінансової стабільності, сімейного затишку, вірних друзів і великих можливостей!

Нехай усі плани втілюються, робота приносить задоволення, а життя радує приємними сюрпризами!

Новини партнерів