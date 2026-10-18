З Міжнародним днем жіночого щастя: красиві привітання для найдорожчих жінок

З Міжнародним днем жіночого щастя / © pexels.com

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Міжнародний день жіночого щастя — чудова нагода нагадати близьким жінкам, наскільки важливо цінувати себе, свої бажання та маленькі радощі життя. Привітайте маму, сестру, подругу, кохану чи колегу теплими словами та побажайте їй того самого особливого щастя, про яке вона мріє.

Красиві привітання з Днем жіночого щастя у прозі

Вітаю з Днем жіночого щастя! Бажаю прокидатися з хорошими думками, дивитися у майбутнє з упевненістю та щодня знаходити хоча б одну причину щиро усміхнутися. Нехай поруч будуть люди, з якими тепло і затишно, а життя дарує приємні сюрпризи та здійснює найзаповітніші бажання.

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Нехай твоє жіноче щастя складається з тисячі прекрасних дрібниць: щирих обіймів, взаємного кохання, душевного спокою, цікавих подорожей, добрих людей поруч та ранків, коли хочеться усміхатися просто так. Бажаю любити своє життя і відчувати, що воно відповідає тобі взаємністю!

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З Міжнародним днем жіночого щастя! Бажаю тобі не відкладати радість на потім. Купуй квіти без приводу, здійснюй маленькі мрії, дозволяй собі відпочивати, закохуйся у нові місця та бережи тих, з ким добре. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для того, що робить щасливою саме тебе.

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Бажаю, щоб у серці завжди жила весна, у домі панували затишок і любов, а попереду чекало багато світлих подій. Нехай бажання здійснюються, плани стають реальністю, а кожен новий день приносить щось хороше. З Днем жіночого щастя!

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Нехай тобі ніколи не доводиться обирати між мріями та обставинами. Бажаю сміливо йти туди, куди кличе серце, займатися тим, що надихає, зустрічати людей, які підтримують, та залишати у своєму житті тільки те, що приносить світло. Будь щасливою сьогодні, завтра і щодня!

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Зі святом жіночого щастя! Нехай у тебе буде достатньо часу для себе, сил для здійснення задуманого, натхнення для нових починань і людей, яким можна довіряти. Бажаю багато любові, внутрішньої гармонії та моментів, які хочеться назавжди зберегти у пам’яті.

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Бажаю тобі особливого жіночого щастя — не такого, яким його бачать інші, а саме твого. Нехай воно буде у людях, яких ти любиш, у справах, які надихають, у свободі бути собою та можливості жити так, як підказує серце. Зі святом!

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У День жіночого щастя бажаю частіше чути приємні слова, отримувати квіти без особливого приводу та зустрічати людей, після розмови з якими стає тепліше на душі. Нехай хороших моментів буде настільки багато, що для сумних просто не залишиться місця.

Листівки з Днем жіночого щастя

Листівки з Днем жіночого щастя / © ТСН

Листівки з Днем жіночого щастя / © ТСН

Листівки з Днем жіночого щастя / © ТСН

Листівки з Днем жіночого щастя / © ТСН

Листівки з Днем жіночого щастя / © ТСН

Короткі привітання з Днем жіночого щастя своїми словами

З Днем жіночого щастя! Нехай кожен день дарує тобі любов, натхнення, душевний спокій і безліч приводів для усмішки.

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Бажаю бути щасливою не колись, а просто зараз. Любити, мріяти, подорожувати, творити й насолоджуватися кожною миттю життя!

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Нехай очі сяють від радості, серце — від любові, а душа — від гармонії. З Днем жіночого щастя!

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Бажаю тобі щастя без умов, любові без сумнівів, мрій без обмежень і радості без особливого приводу. Зі святом!

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Нехай поруч завжди будуть ті, хто любить і цінує тебе, а попереду чекають події, від яких хочеться сказати: «Я щаслива!»

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З Днем жіночого щастя! Бажаю здійснення найсміливіших мрій, приємних несподіванок, щирих почуттів і тепла у серці.

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Нехай твоє щастя не залежить від календаря. Бажаю знаходити його щодня — у собі, коханих людях, улюблених справах і маленьких радощах.

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Будь коханою, впевненою у собі, натхненною та по-справжньому щасливою. І нехай для цього завжди буде безліч причин!

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