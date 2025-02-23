З ними будете, як за кам'яною стіною: названо три найвідданіші знаки зодіаку

Ці представники зодіакального кола ніколи не зрадять і будуть завжди підтримувати свою другу половинку, що б не сталося.
Астрологи переконують, що Терези, Риби й Раки – це турботливі партнери, які віддані своїм коханим та сім’ї. Експерти наголошують що саме вони прагнуть довготривалих стосунків, їм не цікаві якісь інтрижки чи швидкоплинна закоханість.
- Терези – це справжні романтики, вони завжди прагнуть гармонії у стосунках, тому готові йти на будь-які компроміси заради коханої людини. Цей знак зодіаку ніколи не зрадить і намагатиметься зробити все, щоб його друга половинка була щасливою у стосунках.
- Риби не менш віддані й турботливі, вони готові йти на жертви заради своєї родини чи партнера. Це гарні батьки, які люблять своїх дітей і приділяють їм багато уваги.
- Рак – чутливий та люблячий знак зодіаку, для якого родина завжди стоятиме на першому місці. Цей представник зодіакального кола – відданий партнер, який зробить усе, щоб його друга половинка була щасливою.
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