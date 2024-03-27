З ними варто бути обережними: найконфліктніші знаки зодіаку

Скорпіон

У цьому рейтингу Скорпіон, беззаперечно, посідає перше місце, адже цей знак зодіаку вже давно відомий як доволі конфліктний. Таким людям важко прийняти щось, що не вписується в їхнє прийняття світу. Якщо ви хоча б раз посваритеся зі Скорпіоном, він цього ніколи не забуде. Цей знак зодіаку вважається ще й доволі мстивим і чутливим до критики. Навіть після закінчення суперечки він шукатиме нові аргументи та виношуватиме план помсти.

Лев

Образили Лева – чекайте на миттєву відплату. Цей знак зодіаку вважається дуже жорстоким, особливо якщо йдеться про захист його інтересів. А ще йому не подобається відчуття перешкоди чи загрози. Навіть якщо Лев не образиться на те, на що точно образиться Скорпіон, це зовсім не означає, що він не буде безжально реагувати.

Телець

Ще один конфліктний знак зодіаку, адже якщо з ним сперечатися, здаватиметься, наче сперечаєтеся з усім світом. Тельці – концентрована й суцільна впертість. Тобто навіть якщо цей знак зодіаку хоча б десь трошки помилиться, він ніколи цього не визнає. Наприклад, Лев не приховує емоцій, а Телець вдаватиме, наче все гаразд, але водночас виношуватиме план помсти.

Рак

Цьому знаку зодіаку дуже складно вступати в конфліктні ситуації, тому що він надто емоційний. Головний їхній мінус полягає в тому, що вони часто роздмухують з мухи слона і роблять це на рівному місці. Якщо станеться сильна сварка, навіть не сподівайтеся на продовження дружби з Раком. Хоча він може вас пробачити, але в глибині душі ніколи не забуде.

Стрілець

Цей знак зодіаку завжди думає, що має рацію. В суперечці він не буде агресивним, радше шукатиме логічний і хитрий аргумент, а потім наполегливо, хоча й м'яко, вас переконуватиме. Стрілець не буде слухати чи вникати в предмет сварки, йому це не потрібно, особливо якщо у опонента немає обґрунтованих аргументів.

Овен

Овни впевнені у своїй перемозі, а тому їх надзвичайно дратує, коли хтось інший цього не бачить. На відміну від Тельців, цей знак зодіаку визнає свої помилки. Овни часто виступають як миротворці, а тому інколи можуть поступитися у сварці і відійти назад, щоб зберегти дружні стосунки.

Водолій

Водоліїв важко назвати конфліктними людьми, але коли вони чимось незадоволені, то скажуть це прямо, а не ховатимуть почуття. Сперечаєтеся з цим знаком зодіаку? Тоді вам краще спробувати з ним порозумітися, а не доводити вперто свою правоту.

Козоріг

Щоб вивести з себе цей знак зодіаку, потрібно дуже багато часу й сил. Але якщо вам вдалося – стережіться. Хоча сперечатися з Козорогом не так складно, тому що він завжди шукатиме, як краще дійти взаємоузгодженого рішення. Вони не кидатимуться на вас, а підуть додому і все добре обміркують.

Близнята

Цей знак зодіаку дуже залежить від думки інших, а тому сперечатися точно не буде. Особливо якщо він знає й любить цю людину. Близнят можна назвати соціальними метеликами, а не воїнами. Але якщо щось загрожує важливій для цього знака зодіаку людині – краще стерегтися. Вони захищатимуть її до останнього.

Діва

Під час суперечки з Дівою вона завжди перейматиметься більше про те, що щось робить неправильно. Діви дуже миролюбні та добрі, вони ніколи не вирішують сварки агресією. Цей знак зодіаку також не ставитиметься упереджено до тих, хто на них тисне, доводячи свою правоту.

Риби

Цей знак зодіаку ніколи не хоче ні з ким сперечатися. Риби вразливі й чутливі, а тому під час будь-якої сварки почуваються дуже дискомфортно. Але вони носять всі образи всередині себе, не розповідаючи про них іншим.

Терези

Будь-якої конфліктної ситуації Терези намагатимуться уникнути. Іншим навіть складно зрозуміти, що твориться в їхній голові, що вони насправді відчувають. Цей знак зодіаку рідко буває відвертим чи чесним у висловлюваннях, особливо коли йдеться про їхні емоції або почуття.

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