- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 2 хв
З Новим роком 2026: теплі, красиві та душевні привітання в прозі і віршах, листівки українською мовою
31 грудня — день, коли з нетерпінням настає Новий рік, одне з найулюбленіших свят і для дорослих, і для дітей. У цей час очікують подарунків, мріють про здійснення заповітних бажань опівночі та щиро бажають одне одному здоров’я, щастя, добра і миру.
Як оригінально привітати з Новим 2026 роком? ТСН.ua зібрав красиві українські листівки та щирі привітання, якими легко поділитися з рідними, друзями та колегами, даруючи святковий настрій і тепло.
Привітання з Новим 2026 роком — в прозі та віршах
Новий рік стукає у двері,
Щастя, радість він несе.
Хай здійсняться всі мрії твої,
І любов не зникне ні на мить.
Нехай 2026 рік принесе у твоє життя яскраві події, щасливі миті та безліч теплих посмішок. Бажаю міцного здоров’я, добробуту і гармонії у кожному дні.
2026-й крокує вже поряд,
Хай він буде світлим і добрим.
Бажаю радості і здоров’я багато,
І мирного неба над домом твоїм!
З новим роком! Хай цей рік буде сповнений радості, нових можливостей і справжніх чудес. Нехай у серці панує мир, а поруч завжди будуть вірні друзі та кохані люди.
Хай рік новий дарує натхнення,
Щасливі миті й теплі дні.
Хай обійде стороною тривога,
А серце сповнює лише гармонія.
Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб кожен день дарував натхнення, успіхи в справах і щирі емоції, а всі мрії поступово ставали реальністю.
Сніг кружляє, блимають вогники,
Рік новий кличе в чарівні далі.
Хай здійсняться всі заповітні бажання,
А душа співає у теплій казці.
Хай новий рік відкриє перед тобою безмежні горизонти, принесе здоров’я, благополуччя та впевненість у завтрашньому дні. Нехай у домі панує тепло, а душа співає від радості.
З Новим роком, хай він буде світлим,
Хай у серці панує лише добро.
Хай радість і успіх не залишають сліду,
І поруч завжди будуть кохані й друзі.
З Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік був сповнений яскравих моментів, творчих ідей, нових знайомств і щирої любові. Нехай удача завжди буде на твоєму боці.