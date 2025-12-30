З Новим роком 2026: теплі, красиві та душевні привітання в прозі і віршах, листівки українською мовою

Привітання з Новим роком 2026 / © pexels.com

Як оригінально привітати з Новим 2026 роком? ТСН.ua зібрав красиві українські листівки та щирі привітання, якими легко поділитися з рідними, друзями та колегами, даруючи святковий настрій і тепло.

Привітання з Новим 2026 роком — в прозі та віршах

Новий рік стукає у двері,

Щастя, радість він несе.

Хай здійсняться всі мрії твої,

І любов не зникне ні на мить.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

Нехай 2026 рік принесе у твоє життя яскраві події, щасливі миті та безліч теплих посмішок. Бажаю міцного здоров’я, добробуту і гармонії у кожному дні.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

2026-й крокує вже поряд,

Хай він буде світлим і добрим.

Бажаю радості і здоров’я багато,

І мирного неба над домом твоїм!

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

З новим роком! Хай цей рік буде сповнений радості, нових можливостей і справжніх чудес. Нехай у серці панує мир, а поруч завжди будуть вірні друзі та кохані люди.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

Хай рік новий дарує натхнення,

Щасливі миті й теплі дні.

Хай обійде стороною тривога,

А серце сповнює лише гармонія.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

Вітаю з Новим 2026 роком! Бажаю, щоб кожен день дарував натхнення, успіхи в справах і щирі емоції, а всі мрії поступово ставали реальністю.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

Сніг кружляє, блимають вогники,

Рік новий кличе в чарівні далі.

Хай здійсняться всі заповітні бажання,

А душа співає у теплій казці.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

Хай новий рік відкриє перед тобою безмежні горизонти, принесе здоров’я, благополуччя та впевненість у завтрашньому дні. Нехай у домі панує тепло, а душа співає від радості.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

З Новим роком, хай він буде світлим,

Хай у серці панує лише добро.

Хай радість і успіх не залишають сліду,

І поруч завжди будуть кохані й друзі.

Привітання з Новим 2026 роком / © ТСН

З Новим роком! Бажаю, щоб 2026 рік був сповнений яскравих моментів, творчих ідей, нових знайомств і щирої любові. Нехай удача завжди буде на твоєму боці.