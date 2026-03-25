З однієї грядки зберете не одне відро огірків: три високоврожайні сорти, які варто посадити цієї весни
Якщо 2026 року ви плануєте отримати щедрий урожай огірків, починати варто з головного — правильного сорту.
Саме від нього залежить, чи буде ваша грядка рясно родити, чи доведеться розчаровуватися. Ми відібрали три сорти огірків, які стабільно дають великі врожаї в Україні і не підводять жодного року.
Звичайно, щоб огірки тішили плодами, важливий не тільки сорт. Ґрунт, поливання, підживлення, погодні умови — усе це впливає. Але навіть ідеальні умови не врятують, якщо ви оберете невідповідний сорт.
«Конкурент»
Справжня класика українських городів. Цей сорт полюбили і досвідчені агрономи, і домашні садівники. «Конкурент» стабільно дає високий урожай, не боїться дощу та посухи, і стійкий до хвороб, зокрема огіркової мозаїки. Плоди універсальні: свіжі або для консервації — завжди смачно.
«Зозуля»
Ранній сорт для тих, хто хоче швидко отримати урожай. Огірки ніжні, шкірка ніколи не гірчить, тому вони ідеальні для свіжого споживання. Невибагливі в догляді і стабільні в умовах українського клімату.
«Ніжинський»
Сорт, перевірений десятиліттями. Хрумкі, соковиті огірки чудово підходять для консервування. Ніжинський стійкий до перепадів температур і грибкових хвороб, росте по всій Україні — від півдня до заходу та півночі.