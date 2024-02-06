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З одного куща зберете ціле відро: 7 сортів картоплі, які дають найвищий урожай

З одного куща зберете ціле відро: 7 сортів картоплі, які дають найвищий урожай

Яка картопля має найвищу врожайність / Фото: Freepik

Є дуже багато сортів найпопулярнішого в Україні овочу, але деякі з них вважаються найкращими, тому на них варто зупинити свою увагу.

Невдовзі весна і коли як не зараз готуватися до посівного сезону. Адже треба зробити купу справ: підготувати саджанці, ділянку і забезпечити всі умови для росту та розвитку картоплі, щоб отримати високий урожай. Розповідаємо, які сорти картоплі максимально урожайні і мають гарні смакові якості.  

Яка картопля має високу врожайність і гарні смакові якості

  • Розара. З одного куща картоплі цього сорту можна зібрати 20 бульб. Картопля легко чиститься, добре розварюється, має ідеальний смак і просто тане в роті. Плоди однакові, не бояться холоду й посухи, мають багато оченят.
  • Рудольф. Цей сорт картоплі схожий за своїми смаковими якостями з "Розарою", добре розварюється і крохмалистий. Плоди мають рожеву шкірку, виростають великими та гладкими, має високу врожайність.
  • Белла Роса. Це один з найулюбленших сортів картоплі усіх українців. Вона вкрай смачна, бульба велика, має високу врожайність. Картопля виростає чистою й однаковою за розміром.
  • Арізона. Ця картопля має високу врожайність і цінні смакові якості. Тому її часто використовують у кулінарії, зокрема для приготування картоплі "по-селянськи". Плоди білого кольору, практично однакового розміру.
  • Гранада. Цей сорт вивели у 2014 році, він вирізняється досить високою врожайністю і стійкий до різких температурних перепадів. Ця картопля має чудовий смак, низькокрохмалиста, тому дозволяється при дотриманні жорстких дієт.
  • Рів’єра. Має високу врожайність, з одного куща виростає більше 10 картоплин. Стійка до холодних погодних умов, завжди гарно родить.      
  • Пікассо. Цей сорт добре родить, з одного куща виростає понад 12 бульб. Картопля має плоди середнього розміру і дуже смачна.

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