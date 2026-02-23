З одного куща збиратимете декілька відер бульб: найкращі сорти картоплі для рекордного урожаю

Найбільш врожайні сорти картоплі / © pexels.com

Сучасні високоврожайні різновиди за сприятливих умов здатні дати від 15 до 25 великих бульб з одного куща. За грамотно організованого догляду це може перетворитися на кілька відер картоплі навіть із невеликої ділянки.

Слов’янка

Середньопізній сорт із великими довгастими бульбами та рожевою шкіркою. Відрізняється стабільною врожайністю навіть у посушливі роки. Один кущ може дати до 15–20 великих картоплин. Бульби добре зберігаються, підходять для варіння та смаження.

Беллароза

Ранній сорт, що поєднує швидке дозрівання з високою врожайністю. Великі, рівні бульби з приємним смаком стабільно ростуть навіть на бідних ґрунтах. Ідеальний вибір для тих, хто хоче рано отримати молоду картоплю.

Гранада

Середньостиглий сорт із жовтою м’якоттю. Дає багато однорідних бульб, стійких до пошкоджень, і добре зберігається взимку. Врожайність особливо висока за достатнього поливання.

Рів’єра

Ультраранній сорт, що приносить перший урожай уже через 40–45 днів після сходів. Великі, товарні бульби з чудовою лежкістю. За сприятливих умов кущі формують багато картоплин.

Коломбо

Ранній високоврожайний сорт із чудовим смаком. Підходить для різних кліматичних умов і дає рівні, здорові бульби навіть у відкритому ґрунті без складного догляду.

Але навіть найпродуктивніший сорт не покаже максимум без належного догляду. Щоб отримати великий урожай, висаджуйте картоплю тільки в добре прогрітий ґрунт — холодна земля уповільнює ріст і розвиток бульб. Дотримуйтеся сівозміни: садити картоплю кілька років поспіль на одному місці не рекомендується — ґрунт виснажується і накопичує шкідників.

Рослинам потрібне підживлення. Органічні добрива покращують структуру ґрунту, а мінеральні допомагають сформувати великі й здорові бульби. Підгортання упродовж сезону стимулює утворення додаткових коренів і збільшує кількість картоплин під кущем.

Особливо важливо поливати картоплю під час цвітіння та формування бульб — саме тоді рослина найбільше потребує вологи, а її нестача може суттєво знизити урожай. Комплексний догляд та правильний сорт дозволяють отримати значно більше картоплі навіть на невеликій ділянці.