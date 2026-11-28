Неприємний запах з пральної машини: що робити / © pexels.com

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Причина часто криється в самій техніці: всередині накопичуються залишки порошку, кондиціонера, бруд і волога, які з часом стають джерелом запаху.

Позбутися його можна без складних маніпуляцій. Достатньо почистити кілька місць, про які часто забувають під час звичайного догляду за пральною машиною, і змінити деякі звички після прання.

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Чому з пральної машини пахне затхлістю

Під час прання в машинці залишаються частинки бруду, волосся, ворсу та мийних засобів. З часом вони накопичуються на стінках барабана, під гумовим ущільнювачем, у лотку для порошку та фільтрі.

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Якщо після прання дверцята одразу закривають, усередині довго залишається волога. У таких умовах можуть розмножуватися бактерії та з’являтися пліснява. Саме вони часто стають причиною неприємного запаху.

Проблема особливо знайома власникам пральних машин із фронтальним завантаженням. Через особливості конструкції волога затримується в гумовій манжеті, а залишки мийних засобів можуть осідати на внутрішніх поверхнях.

Якщо машинка давно не проходила очищення, звичайне прання вже не допоможе. Її потрібно почистити окремо.

Як прибрати неприємний запах із пральної машини

Для початку дістаньте з барабана білизну та перевірте, чи немає видимих забруднень. Потім можна переходити до очищення. Найкраще почати з барабана, а після цього приділити увагу гумці, лотку та фільтру.

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Очистіть барабан

Якщо у пральній машині є спеціальна програма очищення барабана, скористайтеся нею. Якщо такої функції немає, запустіть порожню машинку на циклі з високою температурою, яку рекомендує виробник.

Перед запуском додайте спеціальний засіб для очищення пральних машин, дотримуючись інструкції на упаковці. Він допоможе видалити залишки мийних засобів, наліт і забруднення, які могли накопичитися всередині.

Таке очищення варто проводити регулярно, навіть якщо машинка не має неприємного запаху. Це допоможе не допустити його появи.

Перевірте гумку біля дверцят

Гумовий ущільнювач — одне з місць, де найчастіше накопичуються бруд і волога. Якщо відтягнути його, у складках можна знайти волосся, ворс, залишки порошку або навіть чорні плями плісняви.

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Протріть гумку вологою тканиною. Якщо забруднення залишилися у складках, скористайтеся м’якою щіткою або старою зубною щіткою. Для очищення можна взяти засіб, який підходить для гумових поверхонь пральної машини.

Після цього протріть ущільнювач чистою водою та витріть насухо. Не залишайте в складках вологу, адже саме там запах затхлості може з’явитися знову.

Вимийте лоток для порошку

У лотку для мийних засобів нерідко утворюється наліт, особливо якщо ви регулярно використовуєте кондиціонер для білизни. Залишки засобів змішуються з водою, засихають і з часом починають неприємно пахнути.

Вийміть лоток і промийте його теплою водою. Якщо наліт не відмивається, можна потерти його губкою або щіткою. Не забудьте очистити й місце, куди вставляється лоток: там також можуть залишатися бруд і пліснява.

Після миття дайте деталям висохнути. Якщо лоток часто залишається вологим, краще не закривати його повністю після прання.

Не забувайте про фільтр

Фільтр затримує ворс, волосся, дрібні предмети та інші забруднення. Якщо його давно не чистили, накопичений бруд може стати причиною неприємного запаху.

Зазвичай фільтр розташований унизу пральної машини, за невеликою кришкою. Перед очищенням вимкніть техніку та підкладіть рушник або невелику ємність, щоб зібрати воду, яка може витекти.

Вийміть фільтр, видаліть усе зайве та промийте його під проточною водою. Після цього встановіть назад, переконавшись, що він щільно закручений.

Якщо ви давно не перевіряли фільтр, там може накопичитися чимало бруду. Тому краще не відкладати цю процедуру.

Протріть дверцята та корпус

На дверцятах, панелі керування та корпусі також осідають пил і залишки мийних засобів. Для очищення достатньо вологої м’якої тканини.

Особливо уважно протріть внутрішню частину дверцят і місця, де можуть залишатися краплі води. Не використовуйте надто багато вологи біля кнопок і електронних елементів.

Як часто потрібно чистити пральну машину

Якщо ви користуєтеся пральною машиною кілька разів на тиждень, варто приблизно раз на місяць запускати цикл очищення барабана та протирати гумовий ущільнювач.

Лоток для порошку бажано мити регулярно, а фільтр перевіряти відповідно до рекомендацій виробника. Якщо ви часто перете за низьких температур або використовуєте багато кондиціонера, чистити машинку доведеться частіше.

Не чекайте, поки з’явиться запах. Регулярне очищення займає небагато часу, а допомагає уникнути накопичення бруду, який потім складніше видалити.

Що робити, щоб пральна машина не смерділа

Кілька простих звичок допоможуть зберегти свіжість усередині машинки:

Після прання залишайте дверцята відчиненими, щоб барабан міг просохнути. Не закривайте лоток для порошку одразу після завершення циклу. Виймайте білизну відразу після прання, не залишайте її надовго у вологому барабані. Не додавайте більше порошку чи гелю, ніж рекомендує виробник. Регулярно очищуйте гумовий ущільнювач, лоток і фільтр. Час від часу запускайте цикл очищення або прання за високої температури, якщо це дозволено інструкцією до техніки.

Якщо ви вже почистили пральну машину, а запах нікуди не зник, варто перевірити зливний шланг і каналізаційне підключення. Іноді джерело проблеми знаходиться саме там, а не всередині барабана.

FAQ

Як прибрати неприємний запах з пральної машини в домашніх умовах?

Почніть із гумового ущільнювача, лотка для порошку та фільтра — там часто накопичуються бруд і залишки мийних засобів. Потім запустіть порожній цикл очищення зі спеціальним засобом для пральних машин. Після завершення залиште дверцята відчиненими, щоб барабан просох.

Чому пральна машина пахне затхлістю навіть після прання?

Причиною можуть бути залишки порошку, кондиціонера, бруд і волога, які накопичуються всередині техніки. Якщо після прання дверцята залишаються закритими, барабан не просихає, а це сприяє появі плісняви та неприємного запаху. Щоб усунути проблему, потрібно очистити машинку та регулярно провітрювати її після використання.

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