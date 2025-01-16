З таких кружок небезпечно пити гарячі напої: організм вам не "подякує" — цей посуд краще викинути

Багато хто не замислюється, чи важливо, з якого посуду ми п'ємо чай або каву, хоча це насправді має значення. Які кружки для цього не підходять?

Чи знали ви, що колір та матеріал посуду, з якого ви п’єте чай чи каву, можуть впливати на ваше здоров’я? Існують рекомендації уникати червоних та помаранчевих кружок, оскільки їх глазур може містити свинець, що може бути шкідливим для організму. Для вашої безпеки краще обирати посуд з кераміки або скла.

Також слід бути обережними з пластиковими та алюмінієвими ємностями, оскільки вони можуть виділяти небезпечні речовини при нагріванні. І хоча це може здатися дивним, дослідження показують, що кава в білій кружці здається менш солодкою, ніж у блакитній.

Тому, обираючи горнятко для кави чи чаю, важливо звертати увагу не лише на матеріал, а й на його колір.

Дослідження показали, що керамічний посуд з малюнками може бути небезпечним, оскільки барвники можуть виділяти шкідливі речовини під час нагрівання. У фаянсовому посуді містяться токсичні компоненти, тому його також краще уникати, оскільки він збільшує ризик отруєнь та хвороб. Якщо ви ще не знали цього, обов’язково врахуйте ці фактори під час вибору сервізу, щоб уникнути шкоди для здоров’я в майбутньому.

Якщо ви схильні вірити в народні прикмети, то варто знати, що не рекомендується пити з посуду, на якому є тріщини. Це не лише псує його вигляд, а й, за повір'ями, приносить у дім нещастя та бідність. Вважається, що такі кружки мають погану енергетику, тому краще позбутись їх, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

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