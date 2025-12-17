Отруїла дітей через помсту і втекла: поліція дістала з річки бізнесвумен, яку підозрюють у вбивстві

Зулма Гусман Кастро / © dailymail.co.uk

Поблизу мосту Баттерсі в Лондоні з річки Темзи витягли жінку в критичному стані. Нею виявилася Зулма Гусман Кастро — 50-річна колумбійська бізнесвумен, яку Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за підозрою у жорстокому подвійному вбивстві дітей.

Про це повідомили у Daily Mail.

Мотив помсти та «солодкий» десерт

За даними слідства, Кастро вирішила помститися своєму колишньому коханцю, батькові однієї з жертв. Для цього вона надіслала через кур’єра смертельний подарунок — малину в шоколаді, начинену талієм. Це важкий метал без смаку та запаху, який використовують у виробництві електроніки. Він надзвичайно токсичний і важкодіагностований.

Жертвами отруєння стали: 14-річна Інес де Беду — донька колишнього коханця підозрюваної та 13-річна Емілія Фореро — близька подруга Інес). Дівчата з’їли ласощі 3 квітня у квартирі в Боготі. Через чотири дні обидві померли в лікарні. Ще двоє людей — старший брат однієї з дівчат та їхня подруга — також були госпіталізовані, але вижили, хоча дівчина залишилася з хронічними проблемами зі здоров’ям.

Затримання та екстрадиція

Після вбивства Кастро, яка володіла компанією з прокату електромобілів, втекла з Колумбії. За даними правоохоронців, вона переховувалася в Бразилії та Іспанії. А 11 листопада прибула до Великої Британії.

«Поліцію викликали о 06:45 у вівторок, 16 грудня, щодо жінки, яка перебуває у лиху на мосту Баттерсі. Підрозділ морської поліції Лондонської поліції витягнув з води жінку віком близько 50 років о 07:14 і була доставлена до лікарні, де її травми з того часу не вважаються небезпечними для життя або такими, що можуть змінити її життя», — повідомив речник поліції.

Також додав, що колумбійські правоохоронні органи звернулися до поліції Великої Британії з проханням про допомогу у затриманні Кастро. Як відомо, на початку цього тижня Вестмінстерський магістратський суд видав ордер на арешт. Як тільки стан здоров’я дозволить, Кастро візьмуть під варту. Сама жінка провину заперечує.

Батько Емілії, Педро Фореро, опублікував у соцмережах зворушливий допис, де назвав доньку найбільшою любов’ю свого життя.

«Вона не просто забрала мої мрії та життєві перспективи, вона забрала у моєї доньки можливість стати професіоналом, дружиною та матір’ю», — написав чоловік.

Також у дописі він вибачився перед дитиною за те, що не зміг захистити її від «цього зруйнованого світу».

