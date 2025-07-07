З цими породами легко жити разом: експерти назвали топ-8 спокійних кішок, які підходять для власників квартир

Які породи кішок найспокійніші і найбільш лагідні / © pixabay.com

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Ці вісім найспокійніших порід кішок створені для людей, які понад усе цінують стабільність і глибоку ніжність.

Бірманська кішка

Здається, наче вони створені з найніжнішого оксамиту. В них дуже м’яке хутро та збалансований характер. У Бірманської кішки ще й тихий голос, тобто вони не схильні до голосного мявкання. Вони завжди будуть поряд з вами, але не набридатимуть настирністю. А ще ця порода ідеально підходить тим, у кого є маленькі діти. Вони не агресивні, а справжні муркотливі терапевти.

Рагамаффін

Якщо ви шукаєте тварину, яка б уособлювала домашнє тепло і затишок, тоді вам точно потрібно завести саме цю породу. Вони мають красивий зовнішній вигляд і ніжний внутрішній світ. Рагамаффіни чудово ладнають як з дітьми, так і з дорослими, полюбляють сидіти на руках і спостерігати разом світ. Вони повністю довіряють людині і розслабляються поряд з нею.

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Британська короткошерстна

Це не кішка, а справжній плюшевий спокій. Вони мають вигляд іграшкових ведмедиків і поводяться так само чарівно. Інколи можна навіть сказати, що Британська короткошерстна кішка — флегматик котячого світу. Вони обожнюють спокій і тишу, а також з радістю проводять весь час поряд з власником, тихо муркочучи.

Шартрез

Справжній інтелігент серед порід кішок. Французька порода, яка поєднала у собі витонченність, глибоку емоційну чутливість та стриманість. Шартрези дуже рідко мявкають, найчастіше тихо спостерігають за людиною і світом навколо. А ще ці кішки не люблять метушні і не вимагають постійної уваги з вашого боку.

Персидська кішка

Ці кішки ніколи нікуди не поспішають. Часто вони просто сидять годинами на одному місці, насолоджуються тишою і споглядають світ. Єдиний мінус — в них довге хутро, яке вимагає особливого догляду. Однак по характеру — це справжнє золото. Персидська кішка обожнює спокій, рутину, ніколи не буде вам заважати. Їх називають ідеальними компаньйонами для інтелектуалів.

Регдол

Якщо ви шукаєте котяче втілення повної розслабленності, тоді вам необхідний Регдол. Ця кішка буквально “розтікається”, коли береш її на ручки. Вони надзвичайно ніжні, люблять постійно перебувати поряд з людиною, спати з нею, отримувати від неї дотики. В Регдолів надзвичайно делікатна поведінка, а ще вони не конфліктують з іншими тваринами чи дітьми.

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Екзотична короткошерстна

Короткошерстна варіація персидської кішки. Вони мають таку ж зовнішність, але менш вимогливі до догляду за шерстю. Екзоти завжди існують десь поряд, але не заважають вам. Вони ніколи не галасують, не метушаться і не полюють на все, що рухається. Найчастіше ці кішки проводять свій час, лежачи на колінах. Це надзвичайно довірлива і доброзичлива порода.

Скотіш страйт

Спокійний і врівноважений характер цієї кішки сподобається справжнім інтровертам. Вони дуже швидко прив’язуються, дуже лояльні і не потребують до себе постійної уваги. Страйти можуть з легкістю перенести самотність і не створюють навколо себе хаосу. Їх дуже легко виховувати, адже вони інтуїтивно відчувають кордони.