З вікон більше не дутиме взимку: найкращі методи утеплення домашніми засобами

Чим утеплити вікна на зиму / © Фото з відкритих джерел

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Через щілини у вікнах квартира може швидко втрачати тепло, а холодне повітря особливо відчувається біля підвіконня. Якщо замінювати вікна зараз немає можливості, проблему можна частково вирішити простими способами. Утеплення вікон на зиму не завжди потребує дорогих матеріалів, адже багато необхідного вже є вдома. Перед початком роботи важливо визначити, звідки саме дме: зі щілини між рамами, через ущільнювач чи під підвіконням. Від цього залежить, який спосіб утеплення буде найефективнішим.

Як утеплити вікна ватою та тканиною

Один із найпростіших народних методів — використати вату для утеплення вікон. Її можна обережно закласти у невеликі щілини між рамою та стіною або в місця, де відчувається протяг.

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Зверху щілини закривають смужками тканини чи паперу. Тканину можна зафіксувати мильним розчином: після висихання вона щільно триматиметься на поверхні, а навесні її буде простіше зняти, ніж деякі клейкі матеріали.

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Для ширших щілин підійдуть смужки поролону. Їх укладають так, щоб матеріал заповнив порожнину, але не заважав закривати вікно.

Плівка допоможе зменшити втрати тепла

Якщо через старі вікна відчувається сильний холод, можна використати теплозберігальну плівку для вікон. Її закріплюють на рамі із внутрішнього боку, створюючи додатковий повітряний прошарок між склом і кімнатою.

У домашніх умовах як тимчасовий варіант іноді використовують звичайну прозору поліетиленову плівку. Вона не замінює повноцінне енергозбереження, але може допомогти зменшити відчуття холоду від скла та протягів.

Перед наклеюванням поверхню потрібно очистити й висушити. Плівку натягують без великих складок, щоб вона щільно прилягала до рами.

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Як прибрати протяг із щілин у рамі

Якщо дує з пластикового вікна взимку, спочатку варто перевірити гумовий ущільнювач. З часом він може втратити еластичність і перестати щільно прилягати до рами.

Невеликі щілини можна тимчасово закрити самоклейним ущільнювачем із поролону або гуми. Його наклеюють на чисту суху поверхню по периметру стиків.

А ось щілини між рамою та стіною або під підвіконням — окрема проблема. Якщо саме звідти надходить холодне повітря, просте заклеювання стиків не допоможе. У такому випадку щілину потрібно заповнити відповідним матеріалом, а за можливості перевірити стан монтажного шва.

Що зробити перед холодами

Найкраще утеплити вікна до початку морозів, коли всі поверхні сухі й немає конденсату. Спочатку потрібно вимити рами, прибрати пил із ущільнювачів і перевірити всі місця можливого продування.

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Не варто заклеювати вентиляційні отвори або повністю перекривати доступ повітря в приміщення. Також після утеплення важливо стежити за конденсатом на склі: надмірна вологість може сприяти появі плісняви.

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