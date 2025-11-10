З Всесвітнім днем молоді 2025 року: щирі і теплі привітання в прозі та віршах, листівки з красивими фразами

Привітання з Всесвітнім днем молоді / © unsplash.com

Це свято енергії, сміливих рішень, великих мрій і щирої віри у власні можливості. У цей день ми звертаємось до тих, хто творить майбутнє вже сьогодні, хто не боїться викликів і вміє бачити світ ширше. Нижче зібрано найтепліші й найнатхненніші привітання, які допоможуть висловити підтримку, подяку та побажання молодим людям у їхньому світлому життєвому шляху.

Привітання з Всесвітнім днем молодості

Хай молодість у серці не минає,

Вона в тобі натхнення додає.

Хай мрія кожна легко процвітає,

А доля щастям щиро виграє.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

Вітаю з Всесвітнім днем молоді! Бажаю ніколи не втрачати внутрішнього світла, мріяти сміливо й рухатися до свого добробуту з вірою у власні сили. Нехай попереду буде більше можливостей, ніж перешкод.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

У День молоді тобі бажаю сил,

Щоб кожен день нове тобі відкрив.

Хай світлий шлях веде у добробут й долю,

А серце вірить у свою контрольну молю.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

Зі святом молоді! Нехай кожен день приносить тобі натхнення, яскраві ідеї та радісні відкриття. Бажаю вільно творити своє життя й не боятися робити кроки назустріч великому майбутньому.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

Нехай натхнення світлом розквітає,

А серце молоде не знає меж.

Хай вітер мрій тебе не покидає,

А сам від щастя ти не утечеш.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

Вітаю з чудовим святом молодості! Нехай завжди буде місце для сміливості, любові, ризику й нових починань. Бажаю тобі внутрішньої сили, здоров’я та впевненості, що все вдасться.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

У свято молоді бажаю процвітання,

Хай легким буде кожен крок твоїх доріг.

Хай мрії здійсняться без вагань і ждання,

І світ дарує радісних подій оберіг.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

У Всесвітній день молоді бажаю тобі жити серцем, відчувати світ яскраво й не зраджувати своїх мрій. Нехай поруч будуть люди, які підтримують, надихають і додають крила.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

Нехай у серці музика лунає,

А юність веде у новий політ.

Хай кожен день тебе благословляє

На щастя, мир і натхнений світ.

Привітання з Всесвітнім днем молодості / © ТСН

Зі святом молоді! Бажаю тобі, щоб твоя енергія ніколи не згасала, а світ відкривався новими горизонтами. Хай удача, віра й натхнення супроводжують усі твої життєві дороги.