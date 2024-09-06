З яких овочів не можна збирати насіння, бо врожаю не буде: поради агрономів

Так, своє насіння можна вважати найкращим. Адже господарі збирають його зі стиглих найбільших плодів. Окрім того, воно буде найвищої якості та нічого не коштуватиме, бо зібране із власної городини. А ще своє насіння безпечне, тому можна бути впевненими, що жодних захворювань на ділянці не буде. Однак експерти переконують, що не з усіх плодів можна збирати насіння, і ось чому.

З яких овочів не можна збирати насіння: врожаю не буде

Овочі, які перезапилюються. Таку городину запилюють бджоли. Для того, щоб зберігся певний сорт, потрібна просторова ізоляція від одного кілометра. Навряд чи у когось є така можливість. Тому агрономи не рекомендують збирати насіння огірків, кавунів, динь, кабачків, патисонів та гарбузів. Тим паче, три останні овочі часто перезапилюються між собою.

Таку городину запилюють бджоли. Для того, щоб зберігся певний сорт, потрібна просторова ізоляція від одного кілометра. Навряд чи у когось є така можливість. Тому агрономи не рекомендують збирати насіння огірків, кавунів, динь, кабачків, патисонів та гарбузів. Тим паче, три останні овочі часто перезапилюються між собою. Редис та редька також не підходять для збору насіння. Їх запилюють бджоли, тому ці культури можуть перезапилитися.

також не підходять для збору насіння. Їх запилюють бджоли, тому ці культури можуть перезапилитися. Кукурудза. Пилок кукурудзи вітер може розносити на досить великі відстані, тому ймовірність перезапилення також дуже висока.

Пилок кукурудзи вітер може розносити на досить великі відстані, тому ймовірність перезапилення також дуже висока. Цибуля ріпчаста. Овочі можуть втратити свій сорт, тому що ростуть на кожному городі, їх запилюють мухи та бджоли, які перелітають з однієї ділянки на іншу, тому ризик перезапилення дуже високий.

Овочі можуть втратити свій сорт, тому що ростуть на кожному городі, їх запилюють мухи та бджоли, які перелітають з однієї ділянки на іншу, тому ризик перезапилення дуже високий. Гібриди, які позначають знаком F1. Ці овочеві культури самозапильні, однак у другому поколінні сорт гібриду втрачається, оскільки відбувається сильне генетичне розщеплення. Тому насіння таких овочів на наступний рік треба купувати знову.

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