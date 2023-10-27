З яким взуттям носити довгий пуховик: трендові образи, які легко повторити

Мабуть, у кожної модниці є пуховик у гардеробі. І це не дивно, оскільки така річ дуже необхідна за холодної погоди чи морозів, вона тепла, практична і зручна. Стилісти дали поради, з яким взуттям можна носити довгий пуховик, щоб вам було не лише тепло, а ще й дуже гарно в ньому.

З яким взуттям носити довгий пуховик: 4 модні образи

З яким взуттям носити довгий пуховик / Фото: pixabay.com

Черевики. Це універсальне взуття, тому без нього ніяк. І варіантів може бути безліч: челсі, класичні, на платформі, на тракторній підошві, на шнурівці тощо. Головна умова такого образу – взуття має заходити під штани або поділ пуховика. Щоб не виникало ефекту «сендвіча» – це коли видно ділянку тіла між взуттям і верхнім одягом, оскільки такі небажані вертикалі візуально розподілятимуть тіло на кілька окремих ділянок. А це дуже вкорочує зріст і навіть додає зайвих кілограмів.

З яким взуттям носити довгий пуховик / Фото: pixabay.com

Високі чоботи. Ця модель взуття матиме чудовий вигляд у класичному образі із сукнями, спідницями та пуховиком, оскільки чоботи точно заходитимуть під низ пуховика і не розрізатимуть фігуру.

З яким взуттям носити довгий пуховик / Фото: pixabay.com

Уггі. Укорочені моделі цього взуття зараз на піку популярності, але вони не дуже практичні, якщо в регіоні проживання волого. Таке взуття підходить лише для сухої європейської зими. Носити уггі можна зі щільними довгими шкарпетками.

З яким взуттям носити довгий пуховик / Фото: pixabay.com

Кросівки. Шкіряні кросівки або утеплені хутром – це чудовий варіант на зиму. Вони гарно поєднуються з довгим пуховиком. Найкраще їх носити в парі з довгими і широкими джинсами, джогерами чи штанами.

Читайте також:

Ці 5 шапок уже давно ніхто не носить: чим замінити антитрендові моделі

У чому зустрічати Новий рік 2024: повний список "щасливих" кольорів

Які пуховики у трендах цієї зими, а які не варто купувати: ці куртки будуть у моді ще 5 років