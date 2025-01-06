З якого м’яса не можна робити тушкованку: консерви вийдуть несмачними

Для приготування смачної та якісної консерви найкраще підходить м'ясо, яке має достатньо щільної текстури та жиру.
Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", яке м’ясо не можна додавати в тушкованку, а яке, навпаки, найкраще підходить для консервів.
Яке м’ясо не підходить для тушкованки
- Жирне м’ясо. Зі свинячих обрізків краще не робити тушкованку, якщо буде забагато жиру в консервах, це призведе до окиснення, що вплине на смак та запах продукту.
- Пісне м'ясо. Тушкованка з такого м’яса буде сухою й жорсткою. Також м’ясо втратить свою соковитість та аромат.
- Старе м'ясо. Несвіже, переморожене й старе м’ясо не можна брати для тушкованки. М’ясо після тривалого зберігання може містити бактерії, які не гинуть навіть під час тривалої теплової обробки. Тому такими консервами можна запросто отруїтися.
- Дичина. Деякі господарі додають у тушкованку м’ясо кабана, косулі, лося, сподіваючись, що консерви будуть смачнішими. Однак лікарі забороняють використовувати м’ясо диких тварин для приготування, бо воно може містити паразитів.
- М'ясо коня має щільну текстуру та специфічний смак, тому може зіпсувати м’ясні консерви.
- М'ясо з великою кількістю сухожилля і плівки. Сухожилля містить желатин, який виділяється під час приготування тушкованки. Тому продукт вийде занадто густим і липким, що вплине на смак і якість консерви.
Яке м’ясо найкраще підходить для приготування тушкованки
- Яловичина. М’ясо краще брати без надмірної кількості жиру та плівок, тоді тушкованка вийде соковитою й ніжною.
- Свинина. Найкраще брати свинину без сала, це можуть бути корейка чи шия. Ці частини містять незначну кількість сала, яке зробить тушкованку соковитою та м’якою.
- Баранина.
- Курятина.
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