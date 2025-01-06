З якого м’яса не можна робити тушкованку: консерви вийдуть несмачними

Для приготування смачної та якісної консерви найкраще підходить м'ясо, яке має достатньо щільної текстури та жиру.

Розповідаємо, посилаючись на ресурс "РБК-Україна", яке м’ясо не можна додавати в тушкованку, а яке, навпаки, найкраще підходить для консервів.

Яке м’ясо не підходить для тушкованки

Жирне м’ясо. Зі свинячих обрізків краще не робити тушкованку, якщо буде забагато жиру в консервах, це призведе до окиснення, що вплине на смак та запах продукту.

Зі свинячих обрізків краще не робити тушкованку, якщо буде забагато жиру в консервах, це призведе до окиснення, що вплине на смак та запах продукту. Пісне м'ясо. Тушкованка з такого м’яса буде сухою й жорсткою. Також м’ясо втратить свою соковитість та аромат.

Тушкованка з такого м’яса буде сухою й жорсткою. Також м’ясо втратить свою соковитість та аромат. Старе м'ясо. Несвіже, переморожене й старе м’ясо не можна брати для тушкованки. М’ясо після тривалого зберігання може містити бактерії, які не гинуть навіть під час тривалої теплової обробки. Тому такими консервами можна запросто отруїтися.

Несвіже, переморожене й старе м’ясо не можна брати для тушкованки. М’ясо після тривалого зберігання може містити бактерії, які не гинуть навіть під час тривалої теплової обробки. Тому такими консервами можна запросто отруїтися. Дичина. Деякі господарі додають у тушкованку м’ясо кабана, косулі, лося, сподіваючись, що консерви будуть смачнішими. Однак лікарі забороняють використовувати м’ясо диких тварин для приготування, бо воно може містити паразитів.

Деякі господарі додають у тушкованку м’ясо кабана, косулі, лося, сподіваючись, що консерви будуть смачнішими. Однак лікарі забороняють використовувати м’ясо диких тварин для приготування, бо воно може містити паразитів. М'ясо коня має щільну текстуру та специфічний смак, тому може зіпсувати м’ясні консерви.

має щільну текстуру та специфічний смак, тому може зіпсувати м’ясні консерви. М'ясо з великою кількістю сухожилля і плівки. Сухожилля містить желатин, який виділяється під час приготування тушкованки. Тому продукт вийде занадто густим і липким, що вплине на смак і якість консерви.

Яке м’ясо найкраще підходить для приготування тушкованки

Яловичина. М’ясо краще брати без надмірної кількості жиру та плівок, тоді тушкованка вийде соковитою й ніжною.

М’ясо краще брати без надмірної кількості жиру та плівок, тоді тушкованка вийде соковитою й ніжною. Свинина. Найкраще брати свинину без сала, це можуть бути корейка чи шия. Ці частини містять незначну кількість сала, яке зробить тушкованку соковитою та м’якою.

Найкраще брати свинину без сала, це можуть бути корейка чи шия. Ці частини містять незначну кількість сала, яке зробить тушкованку соковитою та м’якою. Баранина.

Курятина.

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