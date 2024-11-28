З якого м'яса не можна варити холодець: воно лише зіпсує смак страви

Хоча холодець можна варити з багатьох видів м'яса, однак деякі псують його текстуру, колір і смак, також перешкоджають застиганню.
Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу “РБК-Україна”, з якого м’яса краще не варити холодець, щоб не зіпсувати страву.
Які види м’яса не підходять для варіння холодця
- М'ясо без шкіри, хрящів і кісток не має колагену, бо він міститься саме в цих частинах. Якщо варити лише філе курки чи індички, страва буде водянистою й не застигне.
- Тонке м’ясо не має у своїй текстурі прожилок, тому холодець просто не застигне, навіть якщо його дуже довго варити.
- Жирне м'ясо. Не слід використовувати продукт, який містить багато сала. Його надмірна кількість впливає на текстуру і смак холодцю, він взагалі може не застигнути.
- М'ясо старих тварин і птиці. Такий продукт буде занадто жорстким, його важко приготувати. До того ж, тривале варіння може вплинути на текстуру та смак холодцю. Страва може вийти темного кольору і дещо гіркуватою.
- М’ясо, яке повторно розморожувалося чи довго лежало. Такий продукт може негативно вплинути на смак страви. М’ясо, яке повторно заморожувалося чи довго зберігалося може мати неприємний запах. Це зробить холодець несмачним чи взагалі непридатним до вживання.
- М'ясо зі спеціями. Не слід використовувати продукт зі спеціями, це зіпсує характерний смак і запах холодцю.
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