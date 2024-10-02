З якого віку людина вважається старою: і це зовсім не 60 чи 65 років

Поняття "літня людина" викликає багато запитань, бо йдеться не лише про вік та біологічне старіння.

Є багато критеріїв, які впливають на визначення "стара людина". Розповідаємо, що приховує у собі поняття похилого віку, коли саме людина вважається літньою.

Чим біологічне старіння відрізняється від хронологічного

Найочевиднішим способом визначення старості вважається хронологічний вік. У більшості світових культур людьми похилого віку вважаються усі, кому за 60. Це саме той вік, коли держави починають призначати людям пенсії та нараховувати різноманітні соціальні пільги.

Однак, хронологічне старіння може відрізнятися від біологічного і досить суттєво. Наприклад, одні люди у 60 років можуть мати відмінне здоров’я, вести активний спосіб життя, працювати чи керувати власним бізнесом. Тоді як у інших людей в цьому віці може бути купа хвороб і повна відсутність бажання вести соціально активний спосіб життя.

Медичний підхід до визначення старіння

Для медицини старіння – це природний процес, який починається далеко не в 60 років. Адже старіння організму починається з уповільнення всіх процесів у його системах. Зокрема, зниження здатності клітин до регенерації, уповільнення роботи органів, зниження імунітету. Тому відповідно до медичної точки зору процеси старіння починаються вже після 30 років.

З віком у людини з’являються різноманітні захворювання – діабет, серцево-судинні, деменція тощо. Саме тому в медичній практиці людьми похилого віку вважають тих, у кого відбуваються вікові зміни та загострюються хвороби, що впливає на їхню якість життя.

Пенсійний вік як маркер старості для суспільства

Ключовою ознакою старості суспільство вважає вік виходу людини на пенсію. У переважній більшості країн таким віком є 60-65 років. Тому 60 років можна вважати офіційним визнанням старості, адже більшість людей після виходу на пенсію припиняє свою активну трудову та суспільну діяльність.

Однак, є люди, які можуть виходити на пенсію у 45 років або продовжують працювати й вести активний спосіб життя після 65. Тому пенсійний вік не можна вважати точним показником похилого віку.

З якого віку людина вважається літньою

Відповідь на це питання залежатиме від багатьох факторів – соціальних, біологічних, культурних та психологічних. Хоча традиційно вважається, що 60-65 років – це вік початку старості. Однак рівень життя підвищується, медицина стає прогресивнішою, тому збільшується тривалість життя людей. Це є причиною того, що межі похилого віку стають умовними та менш актуальними.

Старість – це не поняття віку, це наступний етап життя людини, який кожен проживає по-своєму. Активний спосіб життя, турбота про своє здоров’я, позитивне ставлення до навколишнього середовища допомагають людям залишатися молодими, навіть коли хронологічний вік перевалює за позначку 65 років.

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