З якого віку треба звертатися на "ви" до незнайомців: про це мало хто знає

З великої літери займенник "ви" пишеться тоді, коли ми звертаємося до однієї особи, щоб висловити своє шанобливе ставлення, в інших випадках треба писати з малої.

Народний учитель Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" пояснив, з якого віку варто звертатися на "ви" до незнайомців, і коли займенник "ви" пишеться з великої літери.

Коли слід звертатися на "ви" і писати займенник з великої літери

Авраменко наголосив на тому, що на "ви" вже варто звертатися до дітей, яким 14-16 років. Така норма прописана у правилах етикету, тому її варто дотримуватися, зауважив мовознавець.

У діловому чи особистому листуванні "ви" слід писати тоді, коли хочеться показати своє шанобливе ставлення до людини. Така норма правопису рекомендована в діловому листуванні, привітаннях, листівках, ділових документах тощо.

Не слід писати "ви" з великої літери, коли звертаєтеся до кількох осіб, це є помилкою. У спілкуванні варто дбати про чистоту своєї мови й дотримуватися норм правопису. Таким чином ви виявляєте повагу до себе і своїх співрозмовників.

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