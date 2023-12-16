За 15 хвилин: як зробити кислі мандарини солодкими — секретний японський метод

Мандарини — справжній символ зими та Нового року. І стає так прикро, коли купуєш в магазині ці плоди, а вони виявляються кислими.

Існує один "японський" метод, який допоможе в такій неприємній ситуації. Фрукти можна підсолодити навіть без використання цукру. Перевірте і ви.

Приготуйте ванну для мандарин

Влаштуйте кислим мандаринам невеликий "спа-салон" і приготуйте для них таку ванну:

нагрійте невелику кількість води до 40 градусів (вона повинна бути досить гарячою, але не обпікати руки);

покладіть неочищені плоди в ємність з водою;

через 10 хвилин витягніть плоди і відразу перекладять у холодну ванну;

залишіть ще на 5 хвилин.

Як стверджують спеціалісти, через різницю температур кислотність повинна нейтралізуватися. Процедура така досить проста і не вимагає особливих дій. А зачекати потрібно всього лише 15 хвилин і солодкі мандарини будуть готові.

Покладіть мандарини в мікрохвильову піч

Якщо вам не хочеться чекати навіть 15 хвилин, цей процес можна пришвидшити до 30 секунд. Щоправда, такий спосіб підійде лише тим, у кого на кухні є мікрохвильова піч. Покладіть кислий плід у мікрохвильовку, виставте максимальну потужність і час 30 секунд.

Однак варто запам'ятати кілька важливих нюансів. Передусім, щоб фрукт не вибухнув у мікрохвильовій печі, обов'язково зробіть в шкірці проколи чи невеликі надрізи. Також дайте мандаринам охолонути після процедури і лише після цього очищайте.

Зверніть увагу, що мандарини після мікрохвильової печі дійсно стануть солодкими, але їхній смак дещо зміниться, адже серединка фруктів трішки звариться.

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