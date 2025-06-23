За 24 години всі слимаки повтікають з городу: зробіть це і засікайте час

Як назавжди позбутися слимаків на городі / © unsplash.com

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Також, якщо на вашій ділянці дуже багато слимаків, не бажано робити мульчування будь-чого. Саме під мульчею вони можуть ховатися і виживати в спекотні сонячні дні.

Досвідчені садівники радять прибрати з ділянки бур’ян, листя, солому, каміння, мульчу, тобто все, де слимаки можуть укриватися від сонця.

Якщо вже дуже необхідна мульча, але ви переживаєте, що на ділянці з’являться слимаки, тоді використовуйте хвою чи тирсу.

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Дуже важливим кроком є створення бар’єрів для слимаків. Найкраще підходять зола, гірчиця, вапно, яєчна шкаралупа. Взагалі, можете використовувати будь-що, що можна розсипати навколо культур на городі.

Не менш ефективними є дріт чи мідна стрічка.

Ще одним варіантом можна назвати заселення на ділянці ящірок, жаб чи жуків-жужелиць, які полюбляють харчуватися слимаками.