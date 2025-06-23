- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 190
- Час на прочитання
- 1 хв
За 24 години всі слимаки повтікають з городу: зробіть це і засікайте час
Садівники стверджують, що раз і назавжди позбутися слимаків можна лише за допомогою комплексного підходу. І найперше, що слід зробити, це позбавити їх всіх можливих укриттів на ділянці (дощечки, каміння, купи листя). Дуже важливо вчасно прополювати город і проріджувати сад.
Також, якщо на вашій ділянці дуже багато слимаків, не бажано робити мульчування будь-чого. Саме під мульчею вони можуть ховатися і виживати в спекотні сонячні дні.
Досвідчені садівники радять прибрати з ділянки бур’ян, листя, солому, каміння, мульчу, тобто все, де слимаки можуть укриватися від сонця.
Якщо вже дуже необхідна мульча, але ви переживаєте, що на ділянці з’являться слимаки, тоді використовуйте хвою чи тирсу.
Дуже важливим кроком є створення бар’єрів для слимаків. Найкраще підходять зола, гірчиця, вапно, яєчна шкаралупа. Взагалі, можете використовувати будь-що, що можна розсипати навколо культур на городі.
Не менш ефективними є дріт чи мідна стрічка.
Ще одним варіантом можна назвати заселення на ділянці ящірок, жаб чи жуків-жужелиць, які полюбляють харчуватися слимаками.