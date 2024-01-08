За десять хвилин і без мікрохвильовки: як швидко розморозити будь-яке м'ясо

Напевно, кожна людина хоча б раз у житті перебувала в ситуації, коли потрібно швидко розморозити м'ясо з морозильної камери, щоб приготувати щось смачне на вечерю.

Більшість для цього вдається до традиційних заходів: кладуть м'ясо у окріп або розігрівають в мікрохвильовій печі. Однак, ці способи краще не використовувати, адже смакові якості м'яса втрачаються.

Натомість спробуйте інший метод, який займе усього лише 10 хвилин вашого часу. М'ясо залишатиметься твердим, однак його можна буде порізати на шматки і приготувати.

Для цього у досить глибокій ємності з водою розчиніть одну столову ложку цукру. Орієнтовна температура рідини — 40-45 градусів.

Ретельно розмішайте воду, щоб цукор повністю у ній розчинився. А потім занурте шматок м'яса в рідину. При цьому потрібно витягнути продукт з пакета.

Через десять хвилин змийте солодку воду з цукром і можете сміливо приступати до приготування.

Такий спосіб розморожування заощаджує ваш час (адже потребує всього лише 10 хвилин) та підходить для будь-якого виду м'яса. Він допоможе продукту зберегти свою свіжість і текстуру, а ще смак готової страви стане значно яскравішим.

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