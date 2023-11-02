За допомогою чого почистити чайник від накипу: і це не сода, і не оцет

Будь-який чайник періодично потребує глибокого очищення, оскільки через низьку якість води з'являється накип, яка шкодить самому чайнику та є небезпечно для здоров'я.

Уникнути утворення накипу практично не можливо, почистити його в домашніх умовах досить просто.

Найчастіше можна знайти рекомендації очищувати прилад від накипу за допомогою лимонної кислоти, оцту, соди. Але є й інші методи, про які мало хто знає. Це очищення чайника від накипу за допомогою розсолу чи газованої води.

Як очистити чайник розсолом

Розсіл ідеально підходить на видалення накипу через те, що до його складу входять інгредієнти, якими найчастіше і видаляють його - це оцтова та лимонна кислота.

Для того, щоб очистити чайник, потрібно налити в нього рідину та закип'ятити. Після цього залишити гарячу рідину в чайнику доти, поки вона не остигне.

Потім помити чайник мийним засобом, щоб усунути сторонні запахи та сполоснути.

Очищуємо чайник за допомогою газованої води

Нержавіючий чайник добре очищується за допомогою газованої води або газованих напоїв. Можна використовувати для цього звичайний лимонад, який містить лимонну кислоту.

Залийте газованими напоєм чайник і прокип'ятіть. Залиште, так само як і у випадку з розсолом, воду в чайнику охолоджуватися. Після цього ретельно помийте.

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