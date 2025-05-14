За які 25 копійок можна отримати тисячі гривень: як знайти цінні монети

Монети 25 копійок

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Серед звичайних обігових монет України ховаються справжні скарби для нумізматів. Деякі рідкісні різновиди 25-копійчаних монет можуть коштувати значно більше за свій номінал, сягаючи десятків тисяч гривень. Розберімося, які саме 25 копійок можуть принести вам несподіваний прибуток.

Як зазначають експерти та нумізмати, особливу цінність серед 25-копійчаних монет становлять ті, що мають певні відмінності у штампах або рідкісні дефекти карбування. Основними критеріями цінності є:

Рік випуску — деякі роки випуску мали обмежений тираж, що робить ці монети рідкісними.

Різновиди штампів аверсу та реверсу. Існують різні комбінації штампів лицьового та зворотного боків, деякі з яких є вкрай рідкісними.

Дефекти карбування. Виробничі помилки, такі як зсуви, подвійні удари, непрокарбування, перевертання елементів, можуть значно збільшити вартість монети.

Найцінніші різновиди 25 копійок

25 копійок з унікальними дефектами карбування

До цієї категорії належать монети з різноманітними виробничими помилками, такими як:

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Товстий середній зуб тризуба та відсутність черешків у гронах №4 та №8 (для окремих рідкісних варіантів).

Цінна монета// фото: monety-yagidky.com.ua

Подвійний удар (двічі відкарбоване зображення).

Зсув зображення (неправильне розташування елементів).

Перевернутий герб.

Непрокарбування елементів.

Ціна на такі унікальні екземпляри може бути дуже високою, сягаючи 20 000 гривень і більше, залежно від рідкісності та вираженості дефекту.

25 копійок 1992 року (різновид «Англійський чекан» або 4БАМ)

Головна особливість цього різновиду полягає у вдавленому тризубі на аверсі (зазвичай він опуклий) та опуклому щиті. Ця помилка виникла через використання англійських штемпелів.

25 копійок 1992 року, різновид 4БАм — англійський чекан// фото: monety-yagidky.com.ua

Залежно від стану, ціна на аукціонах може сягати від 6000 до 15 000 гривень.

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25 копійок 1992 року (різновид 1.11ЖКк-1.5)

Цей різновид характеризується:

Середнім тризубом з гострим середнім зубом та тонкою верхівкою.

Гронами №2 та №3 на реверсі із замкнутим колом.

Дрібною насічкою на гурті.

Позначенням монетного двору «Кк».

Ціна може коливатися від 4000 до 8 000 гривень і вище, залежно від стану.

25 копійок 2003 року (різновид 1ЕАм)

Ця монета була викарбувана обмеженим тиражем для річного набору НБУ.

25 копійок 2003 року // фото: monety-yagidky.com.ua

На нумізматичних аукціонах ціна на 25 копійок 2003 року може становити від 4000 до 7 000 гривень, а окремі екземпляри можуть коштувати й дорожче.

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25 копійок 1995 року

Сама собою монета не має особливих візуальних відмінностей, але через вкрай малий тираж є рідкісною.

25 копійок 1995 рік

Ціна на аукціонах може стартувати від 1000 гривень і сягати 1800 гривень і вище.