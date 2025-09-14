За які гріхи потрапляють до пекла: пояснення священника

Потойбічний світ завжди хвилював людей / © Freepik

У релігії пекло — це страшне місце, де грішники після смерті зазнають суворого покарання. І що тяжчі гріхи, то жахливіших страждань зазнає душа. Цікаво, що в Біблії пекло, як місце покарання і тортур, практично не згадується.

Однак концепція пекла постійно розвивається й видозмінюється. Цей момент є ключовим для пояснення того, як в релігіях і культурах формуються різні уявлення про підземний світ і загробне життя.

Священник УПЦ назвав три гріхи, через які можна потрапити до пекла:

Осуд - нахил, спосіб помічати та запам’ятовувати, а також назвивати чужі недоліки

Порушення миру - руйнування стосунків у сім’ї, на роботі і з друзями

Лінощі - повна недбалість про свій дух, про свою душу і тіло

