За які гріхи потрапляють до пекла: пояснення священника
Церква завжди вірила, що муки в пеклі будуть вічними.
У релігії пекло — це страшне місце, де грішники після смерті зазнають суворого покарання. І що тяжчі гріхи, то жахливіших страждань зазнає душа. Цікаво, що в Біблії пекло, як місце покарання і тортур, практично не згадується.
Однак концепція пекла постійно розвивається й видозмінюється. Цей момент є ключовим для пояснення того, як в релігіях і культурах формуються різні уявлення про підземний світ і загробне життя.
Священник УПЦ назвав три гріхи, через які можна потрапити до пекла:
Осуд - нахил, спосіб помічати та запам’ятовувати, а також назвивати чужі недоліки
Порушення миру - руйнування стосунків у сім’ї, на роботі і з друзями
Лінощі - повна недбалість про свій дух, про свою душу і тіло
