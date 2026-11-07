За якої температури котам холодно: ветеринари пояснили, коли тваринам загрожує переохолодження

Яка температура небезпечна для котів / © pexels.com

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Ветеринарна служба Vets Now пояснила, за якої температури котам стає некомфортно, як помітити перші ознаки переохолодження та що допоможе захистити тварину взимку.

За якої температури котам стає холодно

У котів є природний захист від холоду — шерсть, яка допомагає зберігати тепло. Однак його недостатньо, щоб тварина могла безпечно перебувати на морозі тривалий час.

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За рекомендаціями Vets Now, більшість котів нормально переносять температуру від 10 до 19°C. Коли повітря охолоджується до 7–9°C, улюбленець уже може відчувати дискомфорт. У таку погоду йому потрібне тепле місце, де можна сховатися.

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За температури від 0 до 6°C ризик переохолодження зростає, особливо якщо кіт довго перебуває надворі. А мороз нижче нуля може призвести до гіпотермії та обмороження.

Температура повітря Що це означає для кота 10–19°C Зазвичай комфортні умови для більшості котів 7–9°C Кіт може мерзнути, тому йому потрібне тепле укриття 0–6°C Тривале перебування надворі підвищує ризик переохолодження 0°C і нижче Зростає небезпека гіпотермії та обмороження

Ці показники орієнтовні. Один кіт може спокійно почуватися за температури, за якої іншому вже знадобиться тепла ковдра. Багато залежить від віку тварини, її здоров’я, густоти шерсті та погодних умов. Наприклад, сильний вітер і мокра шерсть прискорюють втрату тепла.

Які коти найгірше переносять холод

Деякі домашні улюбленці мерзнуть швидше за інших. Власникам таких тварин варто особливо стежити за температурою в оселі та не дозволяти їм довго гуляти на морозі.

Найбільш чутливі до холоду:

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Кошенята. Їхня система терморегуляції ще розвивається, тому маленьким тваринам складніше підтримувати нормальну температуру тіла. Літні коти. З віком організму стає важче пристосовуватися до перепадів температури. До того ж у старших тварин можуть бути проблеми із суглобами та хронічні захворювання. Безшерсті коти. Сфінкси та інші породи без густої шерсті швидко втрачають тепло й потребують додаткового захисту. Короткошерсті коти. Їхній шерстяний покрив гірше захищає від холоду, ніж густе хутро довгошерстих тварин. Хворі та худі коти. Через ослаблений організм їм складніше підтримувати нормальну температуру тіла.

Водночас довга шерсть не робить кота невразливим до морозу. Якщо тварина довго перебуває надворі, особливо під дощем, снігом або сильним вітром, вона також може переохолодитися.

Як зрозуміти, що кіт замерз

Зазвичай власники помічають, що улюбленець шукає тепліше місце, частіше згортається клубочком або намагається вмоститися біля батареї. Так кіт може реагувати на зниження температури.

Є й інші ознаки, які підказують, що тварині холодно:

кіт тремтить;

ховає лапи під тулуб і щільно згортається під час сну;

шукає місце біля обігрівача або під ковдрою;

стає менш активним, більше спить;

його вуха та лапи здаються холодними;

тварина незвично нявкає або поводиться неспокійно.

Якщо кіт довго мерзне, звичайний дискомфорт може перерости в гіпотермію — небезпечне зниження температури тіла. У такому разі тварина стає дуже млявою, може втрачати координацію, а її дихання сповільнюється. Іноді бліднуть або синіють ясна.

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За таких симптомів потрібно якомога швидше звернутися до ветеринара. Не варто чекати, поки стан кота погіршиться.

Чим небезпечне переохолодження для кота

Тривале перебування на холоді може мати серйозні наслідки для здоров’я тварини. Серед найнебезпечніших — гіпотермія та обмороження.

Гіпотермія виникає, коли організм втрачає більше тепла, ніж виробляє. Спочатку кіт може тремтіти й намагатися знайти тепле місце. Якщо температура тіла продовжує знижуватися, тварина слабшає, стає млявою, а її дихання та серцебиття сповільнюються. Без допомоги ветеринара такий стан може загрожувати життю.

Обмороження найчастіше вражає вуха, лапи та хвіст — ділянки, які особливо вразливі до низьких температур. Шкіра може бліднути, набувати сірого або синюватого відтінку. Після зігрівання іноді з’являються набряки, пухирі та пошкодження тканин.

Холод також може погіршувати самопочуття котів із хронічними захворюваннями. Наприклад, у тварин з артритом узимку частіше виникають скутість рухів і біль у суглобах. Тому власникам літніх і хворих котів варто уважніше стежити за їхнім станом.

Як захистити кота від холоду взимку

Найпростіший спосіб уберегти домашнього улюбленця від переохолодження — не залишати його надовго на вулиці в холодну погоду. Але є й інші речі, про які варто подбати:

Облаштуйте тепле місце для сну. Поставте лежанку подалі від вхідних дверей, вікон і протягів. Якщо вдома холодна підлога, покладіть під неї додаткову підстилку або ковдру. Стежте за температурою в оселі. Якщо в кімнатах прохолодно, подбайте про додаткове утеплення місця, де відпочиває кіт. Водночас у тварини має залишатися можливість перейти в прохолодніше місце, якщо біля обігрівача їй стане спекотно. Обмежте зимові прогулянки. У сильний мороз краще залишити кота вдома. Якщо він звик гуляти надворі, не випускайте його без можливості швидко повернутися в тепле приміщення. Висушуйте шерсть після прогулянки. Якщо кіт потрапив під дощ або сніг, обережно витріть його рушником. Мокра шерсть погано утримує тепло, тому тварина може швидше замерзнути. Не забувайте про рух. Узимку коти нерідко стають менш активними та більше сплять. Приділяйте час іграм, щоб улюбленець достатньо рухався, і стежте, чи не набирає він зайву вагу.

Якщо кіт живе переважно на вулиці, йому потрібне сухе укриття, захищене від вітру та опадів. Однак під час сильних морозів навіть облаштований будиночок не завжди забезпечує належний захист. За можливості тварину краще забрати в приміщення.

Чому взимку котам загрожує отруєння антифризом

Морози створюють для котів ще одну небезпеку, про яку власники іноді забувають, — антифриз. Його використовують в автомобілях, а витоки рідини можуть залишатися на землі біля машин і в гаражах.

Антифриз містить етиленгліколь — речовину, яка дуже токсична для котів. Навіть невелика кількість може спричинити важке отруєння та пошкодження нирок.

Тому не дозволяйте улюбленцю облизувати підозрілі калюжі або предмети біля автомобілів. Якщо є підозра, що кіт контактував з антифризом, негайно зверніться до ветеринарної клініки. Не чекайте появи симптомів і не намагайтеся лікувати тварину самостійно.

FAQ

Чи мерзнуть коти взимку?

Так, коти можуть мерзнути навіть за наявності густої шерсті. Вона допомагає зберігати тепло, але не захищає від тривалого перебування на сильному морозі. Найбільше холоду бояться кошенята, літні, хворі та безшерсті тварини. Якщо кіт постійно шукає тепле місце, тремтить або стає менш активним, варто перевірити, чи не замерз він.

За якої температури кіт може замерзнути?

Дискомфорт у більшості котів може з’являтися вже за температури 7–9°C. Коли стовпчики термометрів опускаються до нуля та нижче, тривале перебування надворі стає небезпечним через ризик переохолодження й обмороження. Водночас універсальної температурної межі немає: багато залежить від віку, здоров’я, шерсті тварини, вітру та вологості.

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