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За якої температури вже можна висаджувати у відкритий ґрунт огірки, помідори та перець
Оптимальний момент для висаджування помідорів, перцю та огірків є визначальним фактором для здобуття міцного та щедрого врожаю. Від погодних умов напряму залежить успіх цієї справи, адже кожна овочева культура має власні температурні та кліматичні потреби. Саме тому важливо знати, коли і за яких погодних обставин найкраще проводити посадку цих рослин.
Помідори — це теплолюбні культури, які потребують певних температурних умов для успішного зростання. Їх слід висаджувати лише тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно перебуває на позначці +14–15°C, а ґрунт прогрітий до +10–12°C. В Україні найкращий період для посадки помідорів припадає на кінець квітня — початок травня. Особливо важливо, щоб загроза нічних заморозків минула, адже навіть короткочасне зниження температури до +5°C здатне зашкодити росту й розвитку рослин.
Перець потребує ще більш теплих умов для нормального розвитку. Його висаджують тільки тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно знаходиться в діапазоні +20–25°C, а ґрунт добре прогрітий — мінімум до +15°C. Оптимальним для висадки вважається момент, коли розсада має від 8 до 10 листків і досягає висоти 20–25 см. Вкрай небажано садити перець при температурі нижче +15°C, оскільки це може значно уповільнити його ріст або навіть спричинити загибель рослини.
Огірки — це теплолюбні культури, які потребують постійно комфортних температурних умов. Висаджувати їх можна тоді, коли середньодобова температура повітря сягає +12–15°C, а ґрунт прогрітий щонайменше до +12–13°C. Зазвичай це припадає на кінець квітня — початок травня, залежно від конкретного регіону. Важливо, щоб у нічний час температура не падала нижче +10°C, бо це може затримати розвиток рослин або навіть спричинити їх загибель.