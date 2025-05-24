За якої температури вже можна висаджувати у відкритий ґрунт огірки, помідори та перець / © Pixabay

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Помідори — це теплолюбні культури, які потребують певних температурних умов для успішного зростання. Їх слід висаджувати лише тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно перебуває на позначці +14–15°C, а ґрунт прогрітий до +10–12°C. В Україні найкращий період для посадки помідорів припадає на кінець квітня — початок травня. Особливо важливо, щоб загроза нічних заморозків минула, адже навіть короткочасне зниження температури до +5°C здатне зашкодити росту й розвитку рослин.

Перець потребує ще більш теплих умов для нормального розвитку. Його висаджують тільки тоді, коли середньодобова температура повітря стабільно знаходиться в діапазоні +20–25°C, а ґрунт добре прогрітий — мінімум до +15°C. Оптимальним для висадки вважається момент, коли розсада має від 8 до 10 листків і досягає висоти 20–25 см. Вкрай небажано садити перець при температурі нижче +15°C, оскільки це може значно уповільнити його ріст або навіть спричинити загибель рослини.

Огірки — це теплолюбні культури, які потребують постійно комфортних температурних умов. Висаджувати їх можна тоді, коли середньодобова температура повітря сягає +12–15°C, а ґрунт прогрітий щонайменше до +12–13°C. Зазвичай це припадає на кінець квітня — початок травня, залежно від конкретного регіону. Важливо, щоб у нічний час температура не падала нижче +10°C, бо це може затримати розвиток рослин або навіть спричинити їх загибель.

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