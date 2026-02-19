За скільки метрів від будинку можна садити горіх та чому його не можна рубати

Горіх / © Pixabay

Волоський горіх — одне з найпопулярніших плодових дерев в Україні. Його цінують за горіхи та густу крону, що дарує прохолодний затінок влітку. А народна мудрість стверджує, що це дерево ще й володіє потужною енергетикою.

Однак садити дерево, де вам хочеться, не варто — і ось чому.

Відстань між будівлею та деревом повинна бути не менше 8-10 метрів. Чим далі, тим краще. Це одна з головних причин — своїм корінням дерево просто зруйнує фундамент.

Горіх здатен рости до 300-400 років. Його коріння йде вглиб до чотирьох метрів, а в сторони розростається мінімум на 20 метрів.

Чому не можна вирубувати горіх біля хати:

Пошкодження ґрунту

Порушення екосистеми

Висока ймовірність хвороб Що кажуть народні прикмети

Волоський горіх захищає від нечистої сили. Якщо дерево росте на подвір’ї, воно сприятиме гармонійним стосункам у родині, залучатиме щастя й позитивну енергію. Тому не рекомендовано вирубувати чи спилювати волоський горіх, щоб не накликати на себе і своїх близьких лихо.

Інше повір’я стверджує, що у дереві можуть селитися духи, а на тих, хто наважився зруйнувати їхню домівку, вони можуть розлютитися наслати страшні біди.

